Lucía Méndez y su gusto por la “mariguana”

Lucía Méndez ha estado en medio de la polémica en sinnúmero de ocasiones, pero su relación con la mariguana la ha llevado al ojo del huracán, pues ella misma ha dicho que ha sido desde hace muchos años, y hasta le sirve como remedio para lucir bella.

Y es que recordamos la publicación de un video donde Lucía hablaba mientras gozaba de un cigarro de la hierba, que le cuida la piel, la pone creativa y la acerca a Dios.

Esto deshidrata, te avejenta, pero si lo haces mesuradamente, en vez de tomarte un tafil te das un churrito, te pones divertido, hablas como loca, te sensibiliza, es otra onda.

Lucía comentó que además de que es su secreto de belleza, cuando fuma se acerca a Dios… “Me pongo muy espiritual, para ver la ventana de la verdad”.

Cuando presentaron el video hace un año, Lucía se defendió diciendo que se trataba de una grabación de hace muchos años, y que consumió la droga para poder dormir.

Me fumaba un porrito y me dormía, pero nunca fue en exceso, porque además tengo 8 años en la palabra, te llega una paz increíble, entonces no necesité nada ni me falta nada.

Ya entrada en confianza en una entrevista con Maxine Woodside, la diva de las telenovelas comentó: “Pero en un momento dado que yo era más joven, cuando estaba demasiado enrolada en trabajo sí llegué a fumarme un porrito, no lo voy a negar”.

Sin embargo, en 2011 la escritora Patricia Romani contó que Lucía fuma marihuana desde los 16 años y llega hasta fumar 7 cigarros diarios.