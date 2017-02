Hay 33 “tirabichis” en proceso legal

Luz del Carmen Paredes

Son 33 trabajadores del área de recolección de basura, de un total de 98, que se han manifestado en contra de la decisión del Ayuntamiento de Cajeme de concesionar el servicio a la empresa TecMed.

Onofre Muñoz Peña indicó que en el caso de los 33 trabajadores notificados, tienen demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que fueron restringidos de su área de trabajo, en lo que se sigue el proceso legal.

Apuntó que estas personas, al margen de que sean sindicalizados o no, ya no están en la nómina de la Comuna.

El oficial mayor señaló que los trabajadores incurrieron en diferentes tipos de delitos, como daños en la vía pública y propiedad privada, faltas a los mandos superiores y agresiones a elementos policiacos.

“Hay unos sindicalizados; otros que no lo son. La decisión no se está tomando por el hecho de que sean o no sindicalizados, sino por el comportamiento que han tenido”, agregó.

Recordó que 27 trabajadores que estaban inconformes ya se reincorporaron a sus áreas de trabajo, y los otros restantes están las puertas libres.

Los conminó para que se informen y no se dejen manipular por gente que ni siquiera son trabajadores.