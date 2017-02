Reyes Spíndola espera llamado para “The walking dead”

La actriz Patricia Reyes Spíndola está a la espera de que la vuelvan a llamar para una nueva temporada de “The walking dead”, tras haber participado en la exitosa serie de zombies.

La actriz mexicana debutó en ese universo de ficción con el spin-off “Fear the walking dead” y luego se sumó a la séptima temporada de la serie de televisión.

En entrevista con Notimex, Spíndola señaló que espera que la vuelvan a llamar, ya que su trabajo gustó mucho según le informo la producción; “fue una experiencia muy padre, muchas horas de trabajo, pero todo quedó bien”.

“Yo tuve un personaje pequeño al que habían matado, sin embargo me revivieron en ‘Fear the walking dead’ y ahora supongo que me llamarán para una tercera participación”, explicó la profesional, quien cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria.

Destacó que esta serie le permitió involucrarse más en el ambiente juvenil, lo cual agradece, pues para ella es importante entenderlos desde todos los puntos de vista, más aún por ser una docente comprometida.

Indicó que mientras llega el eventual llamado para ese programa estadunidense, continua las presentaciones de la pieza teatral “Hijas de su madre”, con la cual realiza una extensa gira por el país.