México no aceptará a migrantes de otros países: Videgaray

EL UNIVERSAL y APRO.-

El canciller Luis Videgaray Caso adelantó que México no admitirá decisiones unilaterales de EU, por lo que no aceptará migrantes deportados de otras nacionalidades que el Gobierno norteamericano quiera enviar a territorio nacional.

En conferencia de prensa, luego de participar en una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Videgaray Caso dijo que México no tiene por qué recibir a migrantes de otros países y anunció que se le exigirá al Gobierno norteamericano que, en cada caso, acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México.

Después del encuentro de 3 horas, Videgaray Caso dijo que esa sería una medida sin precedente e inaceptable que el propio EU no aceptaría, y por lo tanto, México no tiene por qué aceptar.

Agregó que nuestro país tiene control sobre sus fronteras, y en caso, de que así lo quiera hacer EU, México lo ejercería a plenitud, pues este es un derecho soberano de México.

“Si el Gobierno de EU insiste en deportar a México o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle a EU a que en cada caso acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México. Sería francamente, una acción de carácter unilateral sin precedente, inaceptable, que el propio EU no aceptarían y no tenemos nosotros por qué aceptarla, nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud, es un derecho soberano de México”, aseguró Videgaray Caso.

Además, dijo que no hay materia actualmente para que se reagende una reunión entre los 2 presidentes.

“No hay ningún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza, no es materia de discusión y no hay planes para ello”, describió.

Además, afirmó que decidieron quedarse en EU en su primera visita, pese al anuncio de la construcción de un muro en la frontera, para entablar un diálogo con el Gobierno de EU porque eso les dio legitimidad y apoyo.

Aseguró que hasta ahora México, a nivel diplomático, no ha recibido ninguna falta de respeto o insulto de parte del Gobierno de Donald Trump.

“Aclaro que no hemos recibido en ningún momento ninguna falta de respeto o ningún insulto a la diplomacia mexicana, lo quiero dejar muy claro porque esto es algo fundamental para el diálogo que existe hoy entre México y EU.

En este contexto, sin embargo, se hizo un anuncio que podría interpretarse y así lo interpretamos como una medida no amistosa a México y continuamos las reuniones de trabajo”, destacó.

SENADORES Y PRESIDENTE DEL CCE SUGIEREN QUE PEÑA NO SE REÚNA CON SECRETARIOS DE TRUMP

Senadores de PRD y PAN, así como el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmaron que el primer mandatario Enrique Peña Nieto no se debe reunir con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y el titular de Seguridad Interior, John Kelly, debido a que no hay condiciones y las pláticas deben ser sólo entre sus homólogos mexicanos.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, afirmó que estos funcionarios no son bienvenidos, y que “ningún presidente de la República ni ninguno de los servidores públicos debe reunirse con representantes del Gobierno de Trump cuando ya se ha dado la orden de iniciar las deportaciones masivas y se han firmado órdenes ejecutivas para comenzar la construcción del muro fronterizo”.

Barbosa hizo énfasis en que ni el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ni el titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón, deben participar en el encuentro porque no estarán sus homólogos estadounidenses.

Por su parte la senadora panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que “no hay condiciones” para una reunión con el primer mandatario” y que sólo deben sentarse “a nivel de secretarios”.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, también afirmó que “cada quien en su tiempo y cada quien en su canal. El presidente tiene sus propios secretarios que tengan el diálogo que corresponda”.

El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que reunirse con los secretarios del Gobierno del Donald Trump “es una decisión del presidente. Exclusivamente él la debe tomar”.

También recordó que el ex presidente Felipe Calderón decidió reunirse con la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, y también Miguel de la Madrid recibió al responsable de las relaciones exteriores estadounidenses durante su sexenio.

Por otro lado, senadoras del PRI se reunieron con embajadores de América Latina y el Caribe para instrumentar una estrategia conjunta frente al Gobierno de Donald Trump que incluya una red de protección consular, entre otras acciones.

INMIGRANTES SERÁN DEPORTADOS A SU PAÍS DE ORIGEN, ACLARA KELLY

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que la orden ejecutiva plantea interceptar a inmigrantes y regresarlos a sus países de origen tan rápido como sea posible.

John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la orden ejecutiva sobre migración del presidente Donald Trump busca detener a inmigrantes ilegales y deportarlos a su país de origen.

La orden “enfatizó la misión de interceptar inmigrantes ilegales de muchos países en nuestras fronteras, tratarlos de manera humanitaria y regresarlos a sus países de origen tan rápido como sea posible”, dijo Kelly en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.

Las declaraciones de Kelly ocurren un día después de que Estados Unidos dio a conocer nuevas disposiciones migratorias, incluyendo planes de deportar a migrantes indocumentados al país desde donde ingresaron, que en muchos casos es México.