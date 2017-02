“Canelo” y “Junior” entusiasman a fans

La pelea sigue generando mucho fervor entre los seguidores de los mexicanos

Si así va a estar el ambiente el día de la pelea en Las Vegas, la jornada del 6 de mayo será recordada por mucho tiempo. Houston marcó un antes y un después en el Canelo-Chávez porque se vio aquí el fervor de la fanaticada por la pelea, fue una locura total.

Los fan se desbordaron en Houston para apoyar a “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Desde tres horas antes de la conferencia ya había formados cientos de fans, y horas después de la misma había también cientos esperando por un autógrafo. Nuevamente los fans se cargaron del lado de Álvarez, pero también se dejaron sentir los de Chávez.

Ni Óscar de la Hoya, ni Julio César Chávez Jr. ni “Canelo” lograron callar al público que enardecido alentaba a uno y abucheaba al otro. Muchos fans portaban bandas de color rojo con los apellidos de los hombres que van a enfrentarse en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Quiero agradecer a toda la gente por siempre mostrarme su cariño, hoy no vine a pelear aquí pero vengo a presentarles esta gran pelea”, dijo “Canelo” entre los gritos de los fans. “No me gusta hablar mucho, me voy a preparar al ciento por ciento para darles una gran pelea y que esa noche esté llena de mexicanos y Viva México”, añadió el favorito tapatío.

“Primero que nada quiero darle las gracias a toda la gente por venir a la pelea, a la conferencia de prensa para la pelea del 6 de mayo. Gracias a Óscar de la Hoya por la oportunidad de pelear con “Canelo” y hacer esta posible para todos los mexicanos. “Quiero agradecer al Team de “Canelo” por aceptar pelear conmigo, es una pelea para todos los aficionados mexicano, va a ganar el que mejor se prepare, estoy listo, es una gran oportunidad y no pienso desaprovecharla. Estoy orgulloso de estar en Texas, Texas ama al boxeo y yo amo a Texas”, apuntó Julio cambiando algunos abucheos por los aplausos. “Les prometo a todos los mexicanos que el 6 de mayo voy a ganar esta pelea”, prometió el sinaloense.