Tiaré Scanda llevará su obra por el interior de la República

Paralelo a su trabajo en el Séptimo Arte, la actriz Tiaré Scanda aseguró que se prepara para el reestreno de su obra de teatro “Ejemplares ciudadanos”, que llevará por diversas partes de la República Mexicana.

En entrevista, Scanda señaló que la gira abarcará entidades cercanas a la Ciudad de México, pero sin dar más detalles dijo que se encuentra en negociaciones con empresarios a fin de encontrar recintos para montar esta puesta en escena escrita, dirigida y actuada por ella.

La puesta en escena, que cuenta con música en vivo y canciones originales de Scanda y Fede Di Lorenzo, da cuenta de la vida de un granadero y su maestra de primaria, una madre y su psiquiatra acosador, un drogadicto, un periodista y otras personalidades ejemplares o no.

Como parte de su trabajo como escritora, Scanda sostuvo que está escribiendo muchísimo, “incluso me he dado el lujo de decir que no a un par proyectos como actriz, que igual no era lo que más se me antojaba”.