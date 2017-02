Se prepara Juan Manuel Bernal para el rodaje de “Sonora”

El actor Juan Manuel Bernal aseguró que está por comenzar el rodaje de la película “Sonora”, que bajo la dirección de Alejandro Springall retrata el cierre de fronteras y la expulsión de los chinos de México en la década de los 30.

“No puede ser otro tema más actual que el que hoy en día enfrentamos y es que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir su historia”, expresó el actor, quien compartirá créditos con Joaquín Cosío, Giovanna Zacarías y Tenoch Huerta, en esta cinta producida por Bertha Navarro.

“Sonora”, basada en la novela “La ruta de los caídos”, del historiador Guillermo Munro, se desarrolla en el desierto de Sonora cuando un grupo de personas trata de cruzarlo hacia México por la crisis económica que se vivía en Estados Unidos.

Bernal dijo que se trata de un tema actual que debe recordarse para poder forjar un mejor futuro y así no estar condenados a seguir repitiendo la historia.

Sin dar más detalles, señaló que ya se encuentran ensayando y que será a mediados de marzo cuando se inicie el rodaje. “Yo daré vida al hombre más intolerante, racista y discriminatorio de todos, y no es (Donald) Trump”, dijo a manera de broma.

A la par de este filme se estrenarán películas que rodó entre 2015 y 2016, como “Vive por mí”, de Chema de la Peña. “Me verán mucho en pantalla, ojalá que les gusten tanto como a mí esas historias”, apuntó.

Sobre su incursión como productor, señaló: En algún momento lo haré, solo cuando el tiempo me lo deje, porque cuando empiezo a preparar algo, me llega un proyecto como este (Sonora) y uno no puede dejar de hacerlos”.