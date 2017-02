Inseguridad se abate con acciones: FFCH

Luz del Carmen Paredes

El combate a la delincuencia tiene que ser un esfuerzo conjunto de los tres niveles de Gobierno, y en Cajeme se está dando, más allá de las declaraciones políticas del Partido Acción Nacional (PAN), que no presenta una propuesta concreta, aseguró Faustino Félix Chávez.

Son señalamientos que traen un trasfondo político para el posicionamiento del PAN, que hoy debe estar en un tercero o cuarto lugar en las preferencias electorales en Cajeme, “Ojalá fuera en serio que quieran ayudar, pero no traen ninguna propuesta concreta, hablan de coordinación cuando se está llevando a cabo por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde es la SEDENA la que tiene a su mando en el combate al crimen organizado”, apuntó el alcalde de Cajeme.

“Pero yo no he visto un respaldo para reforzar lo que son los recursos que tenemos disponibles para seguridad pública, no he visto ni un posicionamiento de parte de los diputados del blanquiazul, ni en el Congreso del Estado, ni mucho menos lo he escuchado en el Senado de la República”, refirió.

“Quisiera escuchar a sus diputados federales en la Cámara de Diputados, y a sus senadores haciendo un posicionamiento para reforzar con la Gendarmería Federal la seguridad en el Valle del Yaqui, pero hasta ahora no lo han hecho”.

“Además hay que recordar que gran parte de la situación que se vive actualmente es consecuencia de los seis años de abandono que tuvo Cajeme, donde el Gobierno panista sacó totalmente a la Policía Estatal de la región, dejando sola a la Policía Municipal, y no estoy hablando solamente en la administración priísta, también la administración panista 2009-2012 sufrió el abandono”.

Lo que ha derivado en el clima de violencia que hoy se vive y que se está combatiendo, asumiendo nuestra responsabilidad ante la sociedad, por supuesto que hay mucho que hacer, ojalá que en esto se sumaran también nuestros amigos de Acción Nacional, pero con propuestas concretas y no con pronunciamientos derivados de la desesperación por reposicionarse en la contienda electoral del 2018, ya que sienten que el tiempo se les está yendo.