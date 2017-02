Por: J.C. RUIZ

Recién manejamos aquí el tema de la suegra que deseaba reencarnar en VÍBORA a la que su yerno le aclaró que eso no sería correcto, porque no se vale REPETIR. Hoy tenemos un caso semejante, que lo cuenta con su proverbial gracia, el comediante gringo Bob Hope, que jura que tiene un amigo íntimo a quien le preocupa mucho, el tema de la reencarnación.

Ese amigo en charla muy discreta, le confesó:

-¡No te imaginas Bob, cuánto me preocupa que pueda reencarnar, por ejemplo, que yo resucite convertido en perro!

-¡Y eso qué tiene amigo mío, te asegura otros quince o veinte años más de vida perruna!

-¡Sí, Bob, pero mi preocupación es que a lo mejor mi esposa resucita convertida en PULGA!

J.C. Ruiz.