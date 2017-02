La antigua prueba Enlace de la Secretaría de Educación Pública…

… ahora se llama PLANEA y el Tec de Monterrey Navojoa lleva 4 años consecutivos sacando el primer lugar nacional en nivel preparatoria, mide competencias de Español y Matemáticas, el próximo mes de abril ya toca la del año que corre y se están preparando maestros y alumnos dice RAFAEL ROBLES FLORES, director de la Prepa Tec Milenio a ver si ponen récord de 5 años consecutivos siendo los primeros en el sistema Tec. Y ahora con el Tec XXI, dicen buscan los mejores perfiles de las mejores preparatorias del mundo, de donde toman las mejores experiencias y las adecuan a su modelo, todo buscando sacar mejores personas, con un alto nivel de investigación, con una alta exigencia en calidad académica como perfil de egreso.

Reciben al ingreso chicos con promedio de 80 mínimo, pero la mayoría llega con 90, pasan un examen de admisión, un proceso psico-afectivo y los maestros deben tener posgrado con buenas competencias didácticas, especializados en enseñanza-aprendizaje, hagan uso de tecnologías educativas, dominio del inglés y esa es nuestra suma, por ello salimos bien en pruebas como PLANEA, CENEVAL y TOEFL también, queremos aclarar que este no es espacio pagado para hacer publicidad a una institución educativa, sino más bien su Diario en el Mayo, reconoce el esfuerzo que directivos, maestros y alumnos, hacen en Navojoa para mejorar el sistema educativo en nuestro Estado, ya ve usted amigo lector, que si de calidad educativa hablamos, pues nuestros sistemas dejan mucho que desear.

Y no vamos a ir lejos para hacer una odiosa comparación, en estos momentos una escuela del mismo nivel del caso anterior, es el CBTIS 64, ahí mismo en Navojoa, su plantel con 1,800 alumnos, para 20 grupos, está tomado por los padres de familia, el motivo, no se está llevando a cabo el programa completo de estudios pues no tienen ni siquiera la planta completa de maestros, a pesar de que el planteamiento se hizo en su oportunidad antes de iniciar el semestre, acude el Profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO en su calidad de Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, es una situación netamente federal, pero la SEC hace las veces de gestor, buscando que los jóvenes no pierdan su semestre, asunto que se presenta en todo el Estado, así es este sistema, a varias preparatorias les están faltando horas aula por falta de maestros, van de 40 hasta 80 horas en las materias de contabilidad, matemáticas, física y electricidad, este tipo de acciones -dicen- los padres de familia, termina de perjudicar a sus hijos, pero así se maneja en este país la política en todos sus ordenes, el pueblo tiene que gritar, golpear, frenar, enojarse, para poder ser escuchados y atendidos por las ineptitudes de quienes están para que las cosas salgan bien.

Hoy entregan al pueblo de Navojoa la Plaza 5 de Mayo y ayer el Secretario de la Comuna MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, anduvo haciendo una inspección física del lugar, para que a la hora de la hora no faltara nada, desde las 5 de la tarde se vaciará un programa que tendrá atentas a las familias que ahí se congregarán al histórico momento de la ciudad.

Platicamos con la Directora de la oficina de Atención Ciudadana LETICIA ZAYAS SHEPPERD quien tomara las riendas de esa apenas en diciembre pasado, nos habló del Programa “De la mano con el Ciudadano”, el que sirve para que los funcionarios que anduvieron en campaña, regresen a las comunidades a llevar el menú de los programas con los que pueden servirles, van dos jueves por mes, ven a los consejos vecinales, son la puerta del CECOP, SEDESOL y el DIF, tutelan a la comunidades. Opino