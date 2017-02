Exige CANACO mantener el monto en impuestos

Las empresas no están en condiciones de absorber incremento

Luz del Carmen Paredes

Para exigir que el Gobierno del Estado elimine el cobro de contribuciones que incrementan el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 2 por ciento a 2.9, dirigentes de la Cámara de Comercio (CANACO) en Sonora se reunirán hoy con los secretarios de Hacienda y Economía, y el subsecretario de Ingresos.

Edgar Fabián Manríquez Barreras, indicó que las contribuciones estatales que se pretenden cobrar son: Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura e Impuesto de Sostenimiento de las Universidades de Sonora, cuando dichas contribuciones no están relacionadas con el ISN, y sin embargo están consideradas para cobrarse dentro de este impuesto incrementando el cobro en un 0.9 por ciento con respecto al 2016.

“Es un cobro muy gravoso para las empresas, debe darse marcha atrás”, refirió.

Inicia cobro por

recolección de basura

Los pequeños comerciantes se acercaron a CANACO para denunciar el cobro que pretenden realizar los recolectores de basura por este servicio.

Manríquez Barreras, resaltó que aunque este cobro está contemplado en la ley, no se aplica para las medianas y pequeñas empresas que no generan grandes cantidades de basura.

Por lo que, dijo se planteó el problema al Ayuntamiento de Cajeme, quedando establecido que estos negocios no pagarán por el servicio.