Ciudadanos mejoran hábitos contra influenza

Roberto Aguilar

La población de Navojoa busca tener buenos hábitos para evitar contagiarse de influenza, después de la pandemia que azotó al país considerada en nivel de alerta cinco, hace 7 años en el 2009.

Algunas personas comentaron que lo principal, es lavarse de forma constante las manos, para evitar que este virus afecte la salud, siendo este el primer paso para evitar que esta enfermedad vuelva azotar al país.

“Lo principal que hice fue vacunarme, al igual que a mis hijos, cuidando también que todos los de mi familia se laven siempre las manos”, indicó la señora Gloria María Campas.

Por otra parte sigue existiendo personas que desconocen cuáles son las recomendaciones típicas para evitar el contagio, aunque ya son pocas, existen aun sectores de la ciudad donde no saben cómo actuar ante esta situación.

“Desconozco cuales sean las principales medidas a tomar para no contagiarme, en la semana iré a aplicarme la vacuna al seguro y pediré que me expliquen, cuales son las recomendaciones”, expresó el señor Francisco González.

Un factor que ha puesto en inquietud a la sociedad es la vacuna, ya que muchos afirman no aplicarse la dosis por miedo a enfermarse con más fuerza.

“Yo no me vacuno, la vez que lo hice me vi muy mala de gripe y no fui la única, por eso mejor así sin ella yo estoy muy bien, eso sí cuidando la higiene como lavarme las manos, por otro lado no creo en la vacuna”, señaló la señora, Irma Guadalupe Sánchez Cruz.

Sin embargo hay personas que le tienen fe a la vacuna y cada año acuden a recibir la dosis para evitar un contagio de esta enfermedad, típica de este tiempo invernal.

“Yo ya me vacune antes de que pase algo, afortunadamente no he conocido a alguien con la enfermedad y me cuido solo con el medicamento que me da el doctor”, señaló la señora Irma Morales.