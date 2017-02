Por: Miguel Ángel Vega C.

A propósito de los constantes espacios que ocupa el presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, en los diferentes medios de comunicación escritos y electrónicos, ayer leíamos un artículo que nos abrió los ojos en varios sentidos y que seguramente salió a relucir ahora que el deschavetado mandatario, ha venido presionando a México por los temas de la economía, migración y narcotráfico.

El artículo no tiene desperdicio desde su inicio donde pregunta: ¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?, que bueno fuera que el destrampado contestara esa pregunta, con eso de que ha presionado tanto a México, al grado que para detener esos fenómenos era preciso construir el muro fronterizo y que de retruco quería que lo pagáramos los mexicanos. Porque deberá saber Trump que desde los sexenios de RICHARD NIXON y todos los posteriores que le ha tocado vivir, siempre se habla de ataque al narcotráfico que encabezan capos mexicanos como JOAQUÍN “EL CHAPO” GUZMÁN, ISMAEL “EL MAYO” ZAMBADA; el colombiano PABLO ESCOBAR GAVIRIA y tantos otros que han sido encarcelados como el Chapo, ó ejecutados ya sea por grupos contrarios del narco o el propio Gobierno. Pero nunca se habla que hayan detenido algún capo estadounidense. Luego entonces las toneladas de droga que llegan al vecino país, provenientes del sur del continente, ¿quién las maneja?, ¿quién las distribuye?, ¿quién se encarga de enyerbar a millones de gringos viciosos que les encanta quemarle las patas a Judas? O por otro lado, los millones de dólares que genera el flujo de tanta mariguana, alcaloides y metanfetaminas, ¿dónde quedan?, ¿dónde los depositan?, ¿o no será posible que Donald Trump, así como hace anuncios escandalosos contra otros países como México, anuncie también una batida contra narcos gringos y en contra del lavado de dinero? ¿O serán entes fantasmales quienes mueven esas exorbitantes cantidades de droga y dinero, que no ha sido posible echarles el guante? Claro que no, eso lo mantienen bajo la sombra, en tanto se dedican a atacar al vecino que más colabora con ellos en el combate al narco. Y todavía EU por décadas ha tenido la desvergüenza de certificar a otros países en torno a su lucha por el narcotráfico. ¿Y a ellos quién los certifica? ¿Por qué le exigen a México intensificar el combate contra las drogas, si ellos lo encubren o hasta lo protegen?, o al menos que sea obra de la casualidad o la mala suerte que nunca detienen a un narco gringo. Bueno fuera que este artículo lo leyeran el presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO y los funcionarios que tienen mayor trato con EU como el canciller LUIS VIDEGARAY CASO o el Secretario de Economía ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, para que se lo restregaran en la cara y le baje dos rayitas el presidente del vecino país, que a un mes de su mandato se ha metido en camisa de once varas y sólo Dios sabe cómo saldrá de todo este enredo, producto de que si bien es un empresario exitoso, en político es un hereje, como le ha ocurrido a varios en México , e incluso en Sonora………..

Dicen los informados que conforme avanza este año, se va calentando el ambiente político en los municipios, toda vez que ya el próximo año habrá elecciones nuevamente, en las que además de alcaldes tendrán que relevar a los diputados tanto locales como federales, así como el presidente de la República. Alguien nos decía que aquí en Cajeme, los partidos que llevan mayores probabilidades por orden de intención voto son: El PRI en primer lugar, que a pesar de los yerros de Peña, es innegable que posee un voto duro mayor que cual

quier otro partido. Luego le sigue Movimiento Ciudadano, que en las pasadas elecciones desplazó del segundo lugar al PAN y al parecer conserva esa posición. Como tercer lugar está precisamente el blanquiazul, que después de dejarlo tan desgastado el Gobierno de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, sus líderes DAVID GALVÁN CÁZARES en el plano estatal y RAFAEL DELGADILLO BARBOSA en el terreno local, han hecho hasta lo imposible para levantarlo, pero la tarea es titánica y no han logrado avanzar mucho que digamos. En cuarto lugar se perfila MORENA de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por su peso específico particular, no por la labor de algún liderazgo municipal, donde les ha faltado intensidad. Y el PRD de ser un partido que no solo alcanzó la Presidencia de Cajeme, sino de casi todas las alcaldías del sur de Sonora y le pasó rosando a la gubernatura, ahora alcanza un lejano quinto lugar y con tendencia a la baja, porque sus líderes pareciera que están dormidos en sus laureles. Ojo, estas son las posiciones que nos pasó alguien que le entiende a esto de la polaca, en la inteligencia de que con el hartazgo de la gente por tanto golpe que ha recibo del Gobierno, sobre todo en los temas de la economía e inseguridad, cualquier partido de los chicos puede dar la sorpresa en las próximas pizcas electorales.