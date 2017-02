Van por el liderato

Por: David Vázquez Ramírez

Esta noche, en las pistas de Bolerama Obregón, se jugará la quinta jornada de la Liga Mayor donde los equipos de Los Periodistas y Dental Miranda buscarán la cima de la competencia cuando se enfrenten a sus similares de Yoreme-Vimifos y PRS Distribuciones respectivamente.

Estos equipos vienen de superar en la sesión anterior a sus similares de Tamisa y Rancho Grande respectivamente.

Esas victorias fueron esenciales para que ambos equipos se instalen en la cima de sus respectivos grupos con foja de 15-5 en juegos ganados y perdidos.

Los Periodistas dieron cuenta 4-1 de Tamisa, sobresaliendo por los ganadores Juan Rivera con serie de 646, José Lizárraga 740 y Ricardo Gutiérrez Jr. con 714 pinos, mientras que por Tamisa tiraron bien Francisco Miranda con 693, Xavier Llovet 646 y Alejandro Bustamante con 862 bolos

Por su parte Dental Miranda dio cuenta 4-1 de Rancho Grande, encuentro en el que por los dentistas lucieron Mario Aguayo Jr. con 879, Mario Aguayo 808 y Jairo Miranda con 736 bolos, en tanto que por Rancho Grande destacaron Carlos A. Gutiérrez con 721, Carlos Gutiérrez Jr. con 608, Víctor Esquer 538 e Iván Encinas con 316 pinos.

En más resultados de la jornada Yoreme-Vimifos le ganó por 4-1 a Pandilla Telmex, Velocímetros Digitales barrió a Los Compadres, Bolerama venció 4-1 a Pacos Carnicería, Acuanom derrotó 4-1 a Dental González, PRS Distribuciones le aplicó la escoba a Control de Plagas, Comansa blanqueó a Magnolias y Taller García Almeida doblegó por 3-2 a Frenos Únicos.

Los mejores jugadores de la semana fueron Alejandro Bustamante al tirar los juegos alto neto y con ventaja de 263 y 273 pinos. Mario Aguayo Jr. se acreditó la serie neta de 879, en tanto que Alex Artee se adjudicó la serie con hándicap de 948 bolos.

En los casilleros individuales, en la categoría “A” los mejores son Mario Aguayo con 211, seguido de Alejandro Bustamante y Jorge Parada con 206 cada uno, Alex Artee con 203 y Juan Carlos Calderón con 193 pinos.

En la “B” sobresalen Carlos Gutiérrez y Jorge Barrón con 200 cada uno, Javier A. García 197, Javier García 191 y José Luis Urías con 187 bolos.

En la Femenil brillan Margarita Ramos con 179, Alicia Verdugo 172, Elizabeth de Muez 165, María del Carmen Ramos 162 y Lorena Parada con 151 pinos.

Mientras que en Seniors destacan Mario Aguayo con 212, Juan Manuel Milián 174, Mario Gutiérrez 173, Rodolfo Elías Calles 172 y Francisco Mendoza con 171 bolos

Juegos para hoy

Control de Plagas Vs. Rancho Grande

Dental Miranda Vs. PRS Distribuciones

Frenos Únicos Vs. Acuanom

Los Compadres Vs. Comansa

Magnolias Vs Velocímetros Digitales

Taller García Almeida Vs. Bolerama

Los Periodistas Vs. Yoreme-Vimifos

Pandilla Telmex Vs. Tamisa

Dental González Vs. Pacos Carnicería