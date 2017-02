Por: José María Cerecer Sánchez

Salario mínimo y economía interna

Y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, por fin se ha manifestado, usted dirá si es suficiente que nada más se muestre preocupado porque el salario mínimo no alcance para nada, o como dijo, diste mucho de ser una realidad para lograr una vida decorosa.

Pero a pesar de que su dicho no sirva para maldita la cosa, se atrevió cuando menos a tocar un tema que tradicionalmente ha sido tabú en las altas esferas de la política nacional entregando una coherente conclusión “Este (el salario mínimo) tiene que ser una realidad, es condición para el desarrollo del país”

Por su parte la vetusta Comisión de los Salarios Mínimos, que preside el vetusto BASILIO GONZÁLEZ NÚÑEZ, cada año repite lo mismo y cada vez dejan el salario peor que el año anterior, pues nunca le ayudan a reponer los golpes de la inflación. Este Basilio que tiene un salario mensual en esa Comisión de 174 mil pesos mensuales, que equivalen a 2, 474 salarios mínimos, esto le sirve para ganar 19 veces más que un trabajador promedio asegurado ente el IMSS, da asco.

Si no hay buena economía para el pueblo, los dueños de la producción, se tendrán que conformar con los pelos que deja el peluquero de la economía, pues en lugar de ganar 100, ganan 40, todos estuviéramos mejor económicamente, salarios macizos dejan una economía maciza.

Los ricos de este país, fueran súper ricos, si así, en un horizonte de empobrecidos les va según ellos bien, con un buena economía interna les fuera tres veces mejor.

Pero el planteamiento de que los salarios altos causan inflación, seguramente es un esquema teórico de filosofía económica universitaria, que ningún gobernante que haya pisado Los Pinos ha entendido y sus asesores tampoco, si no ¿Quién ordena que se hagan las cosas así, a menos que sea John Perkins el sicario económico del imperio estadounidense?

Si la macroeconomía no sirve para apalancar la microeconomía interna de un país como México, esta no sirve para nada, no se puede tener una economía coja que dé grandes pasos hacia afuera, pero pasos cortitos hacia adentro.

Ahí está el tema por ejemplo de los gasolinazos, cuando la recomendación de la OCDE era liberar los precios de las gasolinas desde hace más de un año ¿Por qué se esperó el Gobierno Federal tanto tiempo? Por ese entonces el precio del petróleo oscilaba en 100 dólares por barril, pero cuando el barril cayó a 38 dólares, hicieron la conversión y la revisión de los precios internacionales para que rigieran dentro del país, a eso hay que agregarle el IEPS, que llegó con la Reforma Fiscal después del IVA y del ISR, más otros agregadijos de carga menor, que vinieron a dar con lo que tenemos, todo en un país que, dígase lo que se diga, con todo y que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO haya cometido el “gallinicidio” de los huevos de oro de PEMEX, está nadando en petróleo.

De haber hecho a tiempo el plan de ajuste de precios internacionales de las gasolinas, primero hubiéramos ido a la baja y con mucho, no que ahora todo es cuesta arriba. Por eso la gente se harta.

Otro elemento de la vida pública que nos trae desconcertados a todos, es el loquillo de DONALD TRUMP, que aunque no quiera uno escribir de él, se hace indispensable, está muy loco. Ahora LUIS VIDEGARAY Secretario de Relaciones Exteriores, desde Berlín, nos pide que tengamos paciencia ante, dijo, la “complejidad” de la relación con EU y dice que va a haber avances.

¿De qué se trata? Si tiene ante sí como lo dijo, gestos no amistosos con ideas inadecuadas ¿por qué titubea? También dice que hay muchos aspectos que podemos mejorar, de una manera constructiva, conjunta, no a través de la confrontación, pero, sí de allá para acá, sólo vemos eso, agresiones y confrontación, nada en conjunto que construya, a no ser el susodicho muro ¿De veras nuestro Secretario cree que Trump va a cambiar? Efectivamente, lo dijo, nosotros no podemos tomar decisiones propias de EU en cuanto al muro, pero de eso y otros asuntos, sí que podemos dar nuestras posiciones, tal como lo hizo Canadá ¿y qué pasó?, Donald metió reversa cuando tuvo enfrente a su primer ministro JUSTIN PIERRE JAMES TRUDEAU, que hasta su hija IVANKA TRUMP empezó a tragar saliva y tirarle miraditas tiernas, el joven político se plantó y Donald se dobló.

Desafortunadamente esto es lo que tenemos, una política nacional que no da el grado, unos políticos que no escuchan ni ven a los ciudadanos, una especie diferente de mexicanos que gobiernan para sí mismos, creando un mundo aparte del resto de nosotros, y mientras sigan así, corruptos e impunes, no conocerán la gloria, así modifiquen la historia a su favor, sus hechos se quedan ahí. Opino