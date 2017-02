Lucero regresa a la música bajo el género de la banda sinaloense

Bien dicen que renovar o morir y este día que Lucero cumple 37 años de trayectoria artística, la Novia de América decidió entrarle al género de banda sinaloense y lanzar la canción “Hasta que amanezca”, que incluye en su nuevo disco Enamorada con Banda.

En “Hasta que amanezca”, Lucero revive una clásica composición del fallecido Joan Sebastian, con un equipo que proviene precisamente de la cuna de la música de banda: Mazatlán, Sinaloa, y de la mano de Luciano Luna.

La también actriz destacó que el sacar un tema de El Rey Del Jaripeo como punta de lanza es un buen augurio que el compositor le manda desde el cielo y “me parece una canción muy padre para lanzarla como primer sencillo de este disco”, indicó.

Aunque en sus presentaciones ha incluido este género en temas como “Tristes Recuerdos”, para Lucero es la primera vez que graba un álbum bajo esta música.

“Ahora grabar un disco con estas canciones que hablan mucho de amor con una banda 100% sinaloense muy bien producido por Luciano Luna, con las ganas de que al público le guste. Me siento muy contenta con este proyecto”, dijo la intérprete de “Cuéntame” para Primer Impacto.

“En este disco grabé varias canciones de diferentes autores que siempre he admirado, con temas que me han gustado desde hace muchos años y grabarlas con banda es la novedad porque no son melodías que hayan sido grabadas originalmente en este género y es la oportunidad de darlas a conocer así”, destacó en el reconocido programa de Univision.

Lucero se une a otras cantantes, como Ana Bárbara o Ninel Conde, que buscarán ocupar el espacio que dejó Jenni Rivera, la Diva de la Banda.

La artista hará su regreso triunfal en la música cuando interprete en vivo “Hasta que amanezca” durante Premios Lo Nuestro, el próximo 23 de febrero.

Además de Enamorada con Banda -que se estrenará en abril 2017 junto con un DVD-, Lucero planea el lanzamiento de otro disco pero completamente en portugués debido al éxito que actualmente tiene gracias a la telenovela donde participa, Carinha de anjo, nueva versión del éxito de Televisa, Carita de Ángel.