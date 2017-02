Entramos a la semana previa señores de lo que será el próximo evento de Carril San Isidro, tarde en la que sin duda alguna sobresale el desquite que le concede El Rayito a La Jazmín.Por: David Vázquez

Asimismo tenemos un duelo que ha generado mucha polémica, pues El Cenicero se enfrentará contra La Coqueta en las 300 varas.

El resto del programa lo conforman las siguientes competencias:

El Tótoly Vs. La Bronquita en 252 metros El Cochero Vs. El Necio en 240 metros La Chola Vs. La Princesa PomPón en 200 metros

La Pikarita (da ijar) Vs. El Misas 150 metros

El Ceja Güera Vs. La 10 de Mayo 200 metros

La Tutuli Vs. La Gata en 200 metros

La Gallera Vs. La Diabla en 252 metros.

El Turco Vs. El Cachora en 150 metros.

La Yina Vs. La Birrionda en 252 metros.

A esta lista todavía podrían agregarse más compromisos, sobre todo porque hay caballada como La Bárbara, La Chapa, El Príncipe, La Miluly, El Muchacho Alegre, El Gringo, La Melany, El Pcpii y La Camila que quieren ser parte de ese evento.

Cerca de amarrarse

Según nos hemos dado cuenta, El Gringo y La Bárbara están muy cerca de concretar un compromiso, ya que a la gente del moro de la Mar-Brisa le agrada la idea de partir la tierra.

“Ellos quieren jugar en 300 metros, nosotros en 150, por lo que podemos partir la tierra y jugar 225 metros”, expresó el dueño de El Gringo.

Hasta donde sabemos la cuadra San Isidro no se ha movido de los 300 metros, por lo que en los próximos días, o bien, en la tradicional junta de los miércoles podrían ponerse de acuerdo en la distancia y en la fecha.

Pide puerta

En días pasados nos comentó Chuy Millán que El Pcpii pedía puerta en el compromiso entre El Jessie y El Felino.

“No sería mala idea” indicó el menor de los Rabicanos, “pero si El Pcpii quiere jugar 350 metros, El Porres le entra para el 19 de marzo”, indicó JM.

“Yo prefiero jugarle a El Jessie en parejera, pues con la cuadra Mar-Brisa tenemos cuentas pendientes, así que nos sacamos la espina o nos la entierran mas”, agregó el menor de los Rabicanos.

“Si realmente el penco de la cuadra Frankie López quiere jugar, le aceptará la propuesta a El Porres, caballo que vendría a jugarle desde Guasave, Sinaloa”, finalizó Chuy Millán.

Más información

Moviendo la antena hacia lo que fue el evento del Hipódromo de Rayón, tenemos que La Pepa obtuvo contundente victoria al jugar como tapada bajo la cuadra La Palma.

Su rival fue El Chamolula, un caballo reconocido que tiempo atrás había dado cuenta de La Ivanna y El Llavazo, solo que ahora corrió bajo la cuadra La Nave.

El detalle fue que a la hora de la verdad, La Pepa salió respondona, mientras que su rival nada pudo hacer y por consiguiente la yegua de los amigos Cristian Montiel y el popular “Mayito” se apuntó una cómoda victoria al blanquear a su oponente en los 210 metros.

Antes de eso se dice que vio acción El Chanate, penco que sucumbió con cabeza ante un moro llamado El Donald Trump, compromiso que se jugó en 210 metros, donde el prieto del amigo Cuate Gómez no pudo acreditarse el triunfo.

Pero como en las carreras hay desquite, ni quien se pique, porque según nos comentaron esos dos compromisos están remachados para jugarse en San Isidro.

Hasta mañana.