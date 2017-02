Energía Sonora Inc

Por: Demian Duarte

Este lunes se dará un anuncio de alto impacto relacionado al sector energético de Sonora, tanto que al anuncio acudirán la gobernadora Claudia Pavlovich, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García y el secretario Jorge Vidal Ahumada.

Se trata según tengo entendido de un anuncio muy importante relacionado con las inversiones que se desarrollan en Sonora, por una parte tiene que ver con los 2 gasoductos, el de Sonora y el otro llamado Samalayuca-El Sásabe, que implican mil 700 millones de dólares en inversión.

Por la otra mano se tocará el asunto de las inversiones en fuentes de energía renovable, o lo que es lo mismo los proyectos de energía a partir del sol y el aire que se están proyectando de manera muy fuerte para nuestro Estado.

Y como tercer punto está la interconexión con Baja California, que traerá para la región de San Luis Río Colorado y Caborca en especial un alto impacto porque se trata de un proyecto también multimillonario que vinculará a la península con el sistema de generación de energía del noroeste, lo que representa de entrada 800 millones de dólares inversiones, pero también da espacio para nuevos proyectos de plantas generadoras que según se anticipa se instalarán en un corredor precisamente entre Caborca, Pitiquito y San Luis.

De esa manera para Sonora el sector de energía se convierte en una de las áreas centrales, que darán un fuerte impulso a partir de inversiones en infraestructura, pero que encima de todo le darán un efecto de mayor competitividad a la industria, pues uno de los elementos centrales en el mundo moderno es disponer de fuentes de energía suficiente, pero sobre todo a precios competitivos para triunfar en el entorno global.

Mañana le cuento cómo fue el anuncio.

Este domingo la manifestación convocada por el llamado “Movimiento No al Gasolinazo Sonora”, tuvo un rotundo fracaso, tuvo que ver la lluvia, no cabe duda, pero más tuvo que ver la desunión, las ganas de cada facción por apropiarse del movimiento, es algo que cansa al ciudadano, que participa sin ánimo de lucro político o partidista.

Encima de ello está la renuncia del Gobierno Federal a seguir con los aumentos, cosa que se anunció hace más de una semana de manera muy discreta en la Secretaría de Hacienda, señalando que se mantendrán incentivos fiscales a la gasolina todo el año.

Esto no es otra cosa que el triunfo del movimiento ciudadano, con una causa para mi parecer muy legítima como es el rechazo al gasolinazo, pero a la vista de oportunistas de la política ya suma más de 50 causas altamente politizadas, imposibles de atender en un solo pliego petitorio.

Claro a los 3 ó 4 grupos que se quieren colgar la idea de que ellos son los genuinos y legítimos representantes del sentir ciudadano, no les ayuda para nada el pleito que sin deberla ni temerla tienen con los representantes de los medios de comunicación a quienes culpan de su fracaso del domingo, de la división y del hecho de que los ciudadanos ya se hayan hartado de algunos ayatolas alucinados que ahora se sienten dueños de la verdad absoluta.

Hay que saber leer el entorno, y si Donald Trump dice que somos los medios los responsables de sus yerros y luego salen otros como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como los responsables del clima de la violencia, pues como que estamos mal.

Los medios de comunicación somos solamente el conducto, el mensajero, entre emisor y receptor.

Quien no entiende esa correlación ya no va a entender nada en cuestiones de comunicación y política, pero será importante hacerle ver que en todo caso el enemigo está en otra parte.

En ocasiones el enemigo es el reflejo del espejo.