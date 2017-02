El año atípico de trigo y la asamblea ganadera

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos excelente inicio de semana este lunes 20 de febrero. Un día como hoy, de 1431, los ingleses inician el juicio de Juana de Arco; en 1821, en Iguala, Guerrero, se proclama el plan del mismo nombre, que puso fin a la Guerra de Independencia iniciada en 1810, y en 1910 se funda la Cruz Roja Mexicana…

Y entrando de lleno con el comentario, este año ha sido un ciclo muy atípico para el cultivo de trigo. Primero, como lo anunciamos oportunamente con información exclusiva de nuestros mejores técnicos particulares e investigadores al servicio de los productores, como RAÚL SALINAS, el ingeniero ZÚÑIGA, mejor conocido en el sector agrícola como “EL CHULO”; LOPE MONTOYA, PEDRO FÉLIX y ELISEO ORTIZ, se detectó tres semanas atrás la plaga de pulgones; posteriormente, hace 15 días, las primeras pústulas de roya de la hoja en la variedad Cirno en la zona de Huatabampo, y una semana después, en Villa Juárez y el Valle del Yaqui, aunque las autoridades agrícolas y sanitarias del Distrito de Desarrollo Rural 148 Cajeme de la SAGARPA, pretendan esconder el problema, pero como comunicadores y al servicio de apoyo al sector es nuestra obligación alertar y orientar a los productores sobre estas situaciones que se viven en materia de sanidad y que las autoridades prefieran no ver más allá de sus narices o calificarlo a un servidor como el REPORTERO DE MODA, por publicar antes que nadie esas situaciones en el Valle del Yaqui que ellos callan, pero lo bueno es que como comunicadores contamos con amigos y eso no es estar de moda, pero tampoco nos quedaremos callados para denunciar las cuestiones sanitarias que se viven en nuestra región y que pueden provocar un efecto mayor con la roya de la hoja; aunque, aclaramos, la situación no es seria o de alarma, pero las condiciones están dadas e incluso para la aparición de la mancha café y punta negra, como ya lo advirtieron investigadores del CENEB en una pasada reunión de análisis del cultivo de trigo. Por cierto está semana se llevara a cabo una nueva reunión para ver cómo se encuentra el problema de la roya de la hoja. Aunque ustedes son los mejores para saber la situación, ya que insistimos las gentes de Sanidad y del Distrito 148 Cajeme, siempre, y eso no es nuevo, ya que lo hemos vivido desde la época de ARTURO TORRES, JAVIER GALINDO DUARTE, FÉLIX GONZÁLEZ RÍOS, RAÚL ACOSTA STOSIUS, entre otros jefes de distrito más que han pasado por esa jefatura, se callaban muchas cosas, pero al menos sabían y nos daban la razón de los problemas que ventilábamos en la prensa, pero los nuevos jefes de distrito o encargados del área de divulgacióny de sanidad prefieren desacreditarnos o calificarnos como “El REPORTERO DE MODA”, cuando tenemos más de dos décadas en apoyo al sector, por lo que, como dice un dicho: “Más sabe el diablo por viejo, que por diablo”. Veremos si esta semana las autoridades siguen minimizando el problema de la roya, ya que, insistimos, las condiciones climáticas, y más con estas lluvias, están dadas para que aparezcan nuevos casos de la enfermedad; por eso, sin ser autoridad, les decimos que estén muy pendientes de su cultivo, y ya es decisión de cada quien si aplica de manera preventiva o curativa si ya tienen la enfermedad, como ya lo están haciendo y recomendando organizaciones de productores, de la ALCANO, como ABEL CASTRO GRIJALVA y otros más, donde no hay roya en su cultivo, pero ya han dado una aplicación preventiva, como nos comentó el mismo representante legal de la ARIC-TRES VALLES, MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ… Y un buen informe llevó a cabo el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, ALÁN HERVEY RONQUILLO AMADO, quien resaltó el gran apoyo de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO y del presidente de la UGRS, HÉCTOR PLATT MARTÍNEZ, para los diversos proyectos que hoy ya son una realidad, como es la Subasta Ganadera Sonora Sur, donde se llevan pujados más de mil 684 becerros, becerras, vaquillas, vacas y ganado criollo. Por cierto, el mismo sábado, dentro de la Subasta Ganadera Sonora Sur, se llevó a cabo la primera venta de sementales de registro y por ahí saludamos a grandes amigos, como el Abuelo de Abuelos, GERARDO LOYA, quien llevó unos excelentes toros para su venta, pero vimos como que la gente no traía muchas ganas de comprar, a pesar de que los toros lucían de muy buena estampa, como los del amigo gerente de UCAIVYSA, que la verdad no sabíamos que tenía tan bonitos animales en su rancho, donde nos ha invitado, pero no hemos podido asistir por cuestiones de trabajo. En fin, a pesar de la lluvia que se registró, fue una muy buena asamblea, contándose con la presencia de la senadora ANABEL ACOSTA, quien fue muy bien arropada por los ganaderos, e incluso en lo corto se comentó que por su carisma, dicen los que saben de política, que se perfila para ser la candidata del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, aunque por el otro lado se encuentra el diputado federal ABEL MURRIETA, pero los conocedores dicen que levanta más un pleito de mujeres que el mismo ABEL, pero recordemos que el legislador tiene muy buen padrino, aunque todavía no son tiempos de política, pero las cosas ya se empiezan a mover y Cajeme podría tener la primera presidenta. Con esto nos despedimos, reiterándoles que tengan excelente semana.