Una mancha seca en medio de un extenso verdor (1)

Gerardo Cornejo

Pero estábamos allí, abajo, en el desamparo de la llanura; y las huidas imaginarias hacia la sierra eran sólo escapes momentáneos que hacían más dura la realidad y más enconada la lucha. Como habíamos perdido tanto, teníamos que ganar cosas materiales en aquel valle tratando de compensar los sacrificios a que nos había sometido. Por eso los colonso se propusieron transformar el pueblo. No sólo Cajeme recibiría entonces un nuevo nombre, los pobladores de la primera migración que fundó Colonia Irrigación se habían vuelto masones y empezaron por cambiarle el nombre a Villa de Juárez. Ese cambio dejó desconcertados a unos y descontentos a otros, pero se impuso con el argumento de que con el nuevo nombre era más probable alcanzar el rango de municipio porque “¿quién iba a tomar en serio al candidatura de una colonia?”, argüía Carlos Cacho.

Y los cuadros de ladirllo empezaron a tomar colores más suaves y Ubaldo, un arquitecto autodidacta, introdujo caminos de bienestar en las construcciones y verjas en las entradas para que en ellas empezarán a crecer las primeras plantas de ornato. Hasta entonces la noción de jardín era desconocida en aquel pueblo a pesar de estar rodeado por los oleajes verdes de los sembradíos extensos y planos; ni una sombra de árbol en un poblado cuyas parcelas estaban limitadas por frondosos sauces; riego en las siembras y polvo en las calles, verdor en los campos y sequedad en las casas. Así Ubaldo seguiría en su afán de embellecer lo útil. Pero a pesar de sus esfuerzos creativos, Villa de Juárez seguiría siendo una mancha café y seca en medio de una hermosa extensión de verdor, por donde se paseaban espejismos furtivos y se mecían trigales maduros en ondas sucesivas que se impulsan a otra con el viento.

Ya todos los parceleros tenían su camión y su tractor colectivos, y la nueva inquietud de cambio hizo descubrir las ventajas de la cooperación y el voluntariado. Esto hizo nacer nuevos servicios, como la Cruz Roja y los bomberos y los entierros gratuitos.

Aquel pueblo de ladrillo y cemento anduvo siempre escaso de incendios. Por eso la pipa colorada no tenía nada que hacer y los flamantes bomberos voluntarios tenían que entretenerse jugando baraja y dados hasta que el aburrimiento los devolvió a otros intereses más activos y las guardias pronto terminaron desiertas con el vago encargo de que se les fuera a buscar si algo sucedía.

Y entonces, un oportuno incendio ocurrió de improviso. Un jacal de petate y costales de ixtle empezó a arder y a echar tal cantidad de humo que alarmó a todo el barrio de la orilla del canal. La noticia llegó a todos antes de que los bomberos se enteraran, ya que tuvieron que rastrearlos por todo el pueblo. Por fin llegaron uno a uno, hasta que pudieron llenar la pipa y finalmente emprender la carrera que terminó a los pocos metros, porque el motor se apagó. Entonces decidieron empujarla hasta el lugar del incendio, sólo para encontrarse con que el jacal ya había sido consumido por el fuego y el dueño ya estaba acomodando palos para parar otro en un solo día. La humillación hizo que se compusiera el motor y que se montara una guardia más permanente. Lo que siguió faltando fueron los incendios.

El otro servicio que les pareció un adelanto fue el de la Cruz Roja. Para ello se acondicionó un destartalado Panel que ya había visto pasar sus mejores tiempos.

Pero también había escasez de accidentes, hasta que un día, en el otor confin del pueblo, un descuidado le soltó un hachazo a un leño que, partido en dos, rebotó y le pegó en la frente haciéndolo soltar el hacha que le cayó en un pie produciéndole una cortadura de poca consideración. Mandaron a un chiquillo que tuvo dificultades para convencer a los oficiales de la Cruz Roja de que no se trataba de una broma. Entonces armaron el movimiento con rapidez, llegando de inmediato a donde estaba el accidentado. Luego les costó mucho trabajo convencerlo de que debía acostarse en la camilla y, cuando por fin sucedió, emprendieron velozmente el regreso sólo para ir a caer en un lodazal donde la ambulancia dejó patinando, sus últimas fuerzas. Sacaron entonces al herido, pero en un resbalón éste fue a parar al atascadero de donde se levantó furioso y enlodado. Allí los dejó entre lodo y protestas y emprendió la caminata hasta el dispensario.

-Cuando llegamos de vuelta a la Cruz- platicó un voluntario- él ya estaba muerto, pero de risa.

Lo de los entierros gratuitos fue idea de la catáfila de mujeres enrebozadas que revoloteaban, como auras alrededor del padre Filotas en aquel bodegón alargado habilitado de iglesia.