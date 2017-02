Plástica Costumbrista de Perso Arana en Arte Cajeme

Francisco Sánchez López

“Espíritu de mi Tierra” es una relevante exposición de paisajes y retratos rurales con particular lenguaje plástico por Perso, firma artística de Xóchitl Arana Rodríguez, narrando la cultura agrícola del ejido Quetchehueca, legado de su papá Bernabé Arana. La curaduría fue por selección de las 19 obras divididas en pintura, retratos y grabados por ella misma, por ser –de mucha remembranza con la sencillez de los recuerdos se me antojó plasmarlos– señaló la autora.

Su atinada museografía fue: -En base a las imágenes de retrato y paisaje de la época agropecuaria de Cajeme y debido a la variedad de obra gráfica fue darle una visión general de lo que es la vida cotidiana y relevancia centrada en la obra El Maizal por la calidad artística que posee.- Señaló Jesús Osuna, artista plástico encargado de la galería Héctor Martínez Arteche.

En el muro de honor la pintura El Maizal de gran formato atrajo la atención del público al centro de la exposición para gozar del dialogo entre los dos Bernabé enfrentados: El joven con mirada a la distancia con el adulto mayor, tal vez, relatándose décadas de historia personal y del movimiento agrario en el Valle del Yaqui. En un recuadro formado por mamparas blancas, resalta la ejidataria “Indela”, todo un personaje con dos paisajes laborables emblemáticos de los campos agrícolas y variados grabados enmarcando el espacio de triple altura del edificio la Rectoría del InstitutoTecnológico de Sonora.

En el recorrido emocional observando toda la exposición, para la crítica de arte las obras más bellas porque equilibraron el valor artístico con el valor estético son: El Maizal, La Liquidación y La Indela, mi primera cosecha. En retrato al grafito: Antonia, mujer de fe, Vislumbrando el futuro (el joven Bernabé) La Mela, acariciando a su perro; Bernabé Arana, hombre de humildad rebelde, al pastel y Don Ferrer el contador en técnica sanguina, y los grabados: Riqueza dorada, en mono print y Pies campesinos II, en punta seca con acuarela. Las mejor logradas, el dibujo Viaje a la capital, el grabado Pies campesinos I, en punta seca y Mirando el mañana, al linóleo.

En el acto inaugural, Perso indicó: Soy de los talleres del ITSON, son obras de espíritus que quedaron del ayer como la figura de mi abuelo Pedro Rodríguez, la campesina Indela y los personajes de la liquidación recibiendo dinero en costales y transportado en camionetas y el contador Agustín Fornés, pagador del ejido.-

El Rector, doctor José Javier Veles García, al inaugurarla, ilustró: -Al recorrer las obras me transporté a las raíces de la región, soy yucateco con 40 años de arraigo en Cajeme, el ITSON apoya la cultura y a las grandes obras de los cajemenses.- Irma Arana, presidenta de APALBA, señaló: -Mi hermana tuvo el espíritu de mi padre arrancado de la tierra esta su alma en ella, impacta su obra, porque hay vida, corazón, espíritu y viví esa época en Quetchehueca, el mejor ejido de México. Terminó declamando una estrofa del poema “Bernabé” de José Encarnación Alfaro.- Por último, Abdul Machi, aludió: -Es egresada de los talleres del ITSON, que enseña arte y formador de talentos, he aquí los resultados, es un orgullo tenerla.-

Durante el vino de honor conversamos con ella, preguntándole: ¿Con quienes estudió en los talleres itsonianos que mencionan?: -Con los maestros Ana Bertha Walldez, Héctor Martínez Arteche, Ramón Mora, Arturo Hernández (escultor) y la artista Rosa Isabel Vázquez Rascón.- ¿Cuál es el concepto de la muestra pictórica?: -Es una manera de decir, los espíritus que están arraigados nos rigen de una manera u otra de ese pasado tan fuerte que tiene el Valle del Yaqui que empezando de cero lograron ser el granero de México.- ¿Qué piensa de su arte?: -Empecé ya de grande y he ido creciendo lentamente, gracias a los talleres vamos progresando: No soy artista sino pintora porque se me hace muy grande eso de “Artista”, con los talleres he logrado expresar lo que llevo adentro, me dieron las herramientas.- ¿Cuál de las obras es su favorita?: -“El Maizal” por ser una escena de mi niñez que me tocó y recuerdo los llanos, los canales, las siembras y porque la figura principal es mi abuelo; los dos Bernabé, el joven cuando tenía unos 30 años de edad y no leía ni escribía y tenía esa visión de mejorar la vida de los campesinos.-

¿Cuál de las obras prefiere?, se inquirió entre el público: Oswaldo Valdez López se inclinó por Antonia, mujer de fe; Amparo Navarro Beltrán, por El Maizal, y Alejandra Arana Navarro, El descanso.

Se ha seguido con interés a esta creadora desde que expuso sus mujeres en la revolución y varios autorretratos. Hoy, sus obras estilo costumbrista sonorense, trasmiten la vetusta realidad del colectivismo agrario posterior a la expropiación cardenista, surgidas del palpitar de las parcelas para ser exhibidas en una ciudad donde predomina el desinterés por la historia y persisten falsedades óptimas como la fecha de la fundación de Cócorit en 1617. Si el pintor Vasili Kandisky aseguró “El ayer no tiene significado”, se equivocó con esta voz de Perso, considerada dentro de la élite de las mejores pintoras del arte cajemense, porque al no ser por estas obras, el ejido quedaría en un ominoso olvido.

Los retratos tienen buen manejo de la Escala pero las figuras de cuerpo entero necesitan mejorar su proporción y manejo de la luz sobre la naturaleza e imágenes para que tengan óptima calidad artística expresiva.