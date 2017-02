Óscar 2017… La la Land: Una historia de amor

Jesús Carvajal Moncada

El regreso del cine musical ha sido exitoso si se consideran los premios obtenidos por la película La la Land (Una historia de amor, o La ciudad de las estrellas), como los Globos de Oro, que incluyen mejor película, mejor dirección, a Damien Chazelle, actor y actriz principal, Ryan Gosling y Emma Stone, mejor guión, el mismo Chazelle, y banda sonora, Justin Hurwitz. Además, también ha recibido otros premios importantes en varias categorías, como los BAFTA, los Premios de los Críticos y los del Sindicato de Actores. En cuanto a los Oscar, cuenta con 14 nominaciones, lo cual, junto a los logros ya obtenidos, genera expectativas lógicas antes de tener la oportunidad de observarla. Y si bien cada cinta exitosa llega a enfrentar opiniones contrarias, esto generalmente es debido a un tipo de hacer cine o género de la obra, siendo diferente cuando el público y la crítica muestran posturas contrarias. Tal es el caso de La laLand, que ha producido tanto estados de satisfacción como de decepción.

La película de Chazelle es una apuesta interesante, porque recurre a un estilo clásico de los musicales, (Cantando bajo la lluvia, Mary Poppins o La calle 42), en su secuencia fílmica, coreográfica y empleo de la música. Mia Dolan (Stone), es una camarera que trabaja en una café dentro de los estudios cinematográficos y acude a cuanta audición puede para convertirse en una actriz reconocida. En tanto, Sebastian (Gosling) es un músico de jazz que intenta mantener este tipo de música en el gusto de la gente y tener su propio club. Finalmente, lograrán sus sueños, pero al precio de abandonar su relación sentimental. Ha habido comentarios acerca de que se trata de una nueva forma de abordar este género cinematográfico, aunque también podría parecer como una sátira de los musicales muy bien hecha. Sea una o la otra, efectivamente es una propuesta sólida ante un cine lleno de fantasía y efectos especiales. Además, Chazelle conduce con precisión a sus personajes centrales, principalmente, algo más logrado en el caso de Mia, así como para obtener la mejor ejecución posible en danza y canto de dos actores que evidentemente no son bailarines ni cantantes.

Por otra parte, entre los aspectos que pueden llegar a mostrar un producto sobrevalorado por la industria cinematográfica, deseosa de revitalizar determinados géneros del cine o sólo por mostrarse diferente cada año, está la temática misma, demasiado dulce, donde se prevé inevitablemente el momento de tensión y ruptura de los personajes al seguir sus caminos independientes, vueltos a encontrar al final únicamente para introducir una fantasía sobre lo que pudo haber sido y confirmar finalmente la imposibilidad de volver a ser una pareja. Pudo haberse realizado un manejo más profundo sobre los momentos de decisión importantes de la pareja, tanto consigo mismo, como con el otro miembro, en vista de que se constituyen como situaciones claves de la trama.

En otros aspectos de la película, si en efecto se tratase de una sátira de los musicales, esto debería haberse hecho más patente, porque más bien parece un reconocimiento a los grandes clásicos de este género. En todo caso, el canto y la música deben ser elementos centrales de la obra, no como apoyo a una historia que probablemente sin ellos perdería vitalidad.

Afirmar que La laLand revitaliza los musicales me parece pretencioso. Logra un acercamiento a ellos, nos recuerda a creaciones inolvidables como la mencionada Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, pero lejos aún del nivel artístico de aquella. Un gran mérito de cualquier forma es tomar elementos típicos de ellos y hacer un producto de características propias, que utiliza disciplinas como la danza, el canto y la música para dar soporte a una sencilla historia de amor.