Ofrendas florales

Al entonces presidente municipal, Ángel López Gutiérrez, tenía por costumbre apersonarse en algunos casos, en razón del fallecimiento de un amigo o miembro de la familia de éste.

Siempre se hacía presente con una ofrenda floral, su velación en su caso y la partida última hacia el cementerio, también algunas veces con descubierta motorizada.

En una de esas ocasiones tuvo la ocurrencia de ordenar hacer el “mandado” de la corona a Miguel Capullo Díaz y al sempiterno empleado del Ayuntamiento, Juan Romero Santillán (Serafín).

Éstos, agarrando “talega”, fueron a ordenarla, con su consabido listón:

“Ángel López Gutiérrez, Presidente Municipal”.

Cuando fue oportuno, pasaron por la monumental corona y enfilaron hacia la capilla de la calle Durango.

Ahí se encontraron con un dilema; había dos duelos en las capillas que casi están frente a frente.

Éstos, por no preguntar quién era quién, optaron por guiarse por su “sexto” sentido.. “uno dos, de tres piringue… bla, bla, bla.

-Vamos a dejarla ahí, ¿qué no ves que ahí está fulano, mangano y perengano? dijo el Capullo.

-Bueno, a’i nos la echamos.

Naturalmente que los asistentes, que eran más que en la otra capilla, así como sus familiares (del difunto), paliaron un tanto más cuánto su dolor, ante tan representativo estímulo.

Don Ángel se presentó al oscurecer para hacer el tratamiento del pésame y la velada de rigor. Sus ojos empezaron a hurgar en las ofrendas y jamás encontró la suya.

A su modo (con una “perica”) ordenó traer a Juan y al Capullo.

Después de un largo rato los presentaron y:

-¿Qué pasó con la corona?

-Orita la traemos, don Ángel.

-Vayan rápido.

-Es que todavía no estaba lista.

-Mh…mh…

Salieron más que volados, con las encías amarillas del miedo.

Por allá, al rato, les pasó el sudor y al fin apareció la famosa corona al frente y a la vista del presidente.

Lo que pasó en el inter, es que, no hallaban cómo sacarla del otro velorio, lo que por fin haciendo “de tripas corazón”, solucionaron dando un “bravazo” y un…

“Con permiso… miso… miso”.