Ligereza inusual

José María Ruiz C.

El profesor Uriarte, físico-matemático de avanzada edad, sabía que algo raro le estaba ocurriendo. Sin embargo, no alcanzaba a precisar de qué se trataba. Últimamente caminaba con más rapidez y todo su organismo lo sentía en óptimas condiciones, pero había algo que su intuición le señalaba que andaba mal.

Sin embargo, la intuición no era su fuerte. El señor Uriarte se graduó con honores de la Universidad de Oxford en el campo de la física y las matemáticas. Su ídolo era Albert Einstein, a quien admiraba por encima de todos los científicos del orbe. A él le gustaba hablar de ecuaciones, números imaginarios, masa, peso, fuerza, gravedad, energía y todo lo relacionado al mundo científico. Que no le hablaran de fenómenos paranormales ni de poseer un sexto sentido como a veces le llamaban a la intuición. El profesor Uriarte, doctor en física, se exasperaba cuando escuchaba hablar de cosas inexplicables. “La ciencia todo lo puede explicar”, éste era su lema que repetía como un mantra ante sus alumnos universitarios.

Pero ahora se estaba enfrentando a algo aparentemente inexplicable para él: estaba perdiendo peso sin motivo alguno.

La primera vez que lo notó fue cuando se pesó en una báscula de un centro comercial. Subió a ésta después de haber introducido un par de monedas. El aparato claramente marcaba 65 kilogramos de peso. Al ver esto primero esbozó una amplia sonrisa, ya que supuso que estaban dando resultado sus ejercicios, pero inmediatamente recordó que tenía años sin ejercitarse. La sonrisa se esfumó y en su lugar se hizo presente un gesto de preocupación.

“Cómo es posible que pese 65, si yo tengo muchos años pesando 80 kilos”, se preguntó un poco alarmado. Hizo memoria y se dio cuenta que sus hábitos alimenticios no habían cambiado, seguía comiendo lo mismo y su apetito no había menguado.

Decidió ir a ver al doctor para una revisión general. El galeno le dijo que todo en su organismo se veía bien, que quizá esa disminución de peso se debía al estrés generado por su trabajo como docente, y le recomendó que redujera la carga de trabajo y que no se preocupara, que se tomara un descanso.

Con mucha diligencia el profesor Uriarte, físico que afirmaba que la existencia de Dios sólo se podría comprobar a través de una ecuación matemática, siguió metódicamente las indicaciones del médico.

Pero el descenso en el peso de tan reconocido científico no cesó. Con temor se subió a una báscula que tenía en su recámara y vio que su peso apenas llegaba a los veinte kilogramos. Se alarmó y revisó su cuerpo con mayor detenimiento. Encontró que no había adelgazado nada, pero su peso se estaba esfumando. A pesar de la angustia que sentía decidió hacer su vida normal y seguir dando clases en su universidad.

Apenas se concentraba en sus clases pensando en lo que le ocurría y cuál sería la causa de tan extraño acontecimiento. Se preguntaba a sí mismo si esto le estaba pasando también a los demás, pero todo lo que observaba era preocupantemente normal. La vida seguía su curso sin mayores contratiempos.

Al día siguiente el afligido profesor subió a la báscula y con una mirada llena de terror descubrió lo que pesaba: tres kilos con ochocientos gramos.

Esto no podía seguir así. Algo tenía que hacer el profesor Uriarte. (Continuará …)