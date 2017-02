La hebra suelta

Jesús Enrique Noriega Vega

Después de la charla, en la que abrí pedazos de recuerdos y me sinceré, mis pensamientos quedaron embrollados, enganchados a las notas musicales de su voz. Abandoné todo y deshilaché las reflexiones en los rescoldos de esos momentos infrecuentes.

Medio compuse las entendederas y dejé en el celular el recado de despedida con parafraseos escogidos de los poemas del Hermano Mayor; que me abduce encaramado en cualquier galaxia… trato de escribir en la oscuridad tu nombre, trato de escribir a oscuras que estoy lleno de ti, loco de ti…. Digité una a una las letras como si un enfermo de Parkinson enhebrara las cuentas de un collar.

Clavé los ojos y arranqué la mirada de izquierda a derecha, para cazar una a una las palabras en desfile. La pantallita del celular tragó las esperanzas durante momentos que a mi juicio se dilataron Orondas y contentas, las palabras se atropellaron para dictarme la respuesta… Querido, escríbelo con pedacitos de luna.

Ella brincoteó las trabas autoimpuestas y desde la madriguera de los modos esquivos, huraña y apanterada, convino en despedazar a la diosa Selene para armar con fragmentos lunares el crucigrama de su nombre. Las estrellas son más perseverantes, perdurables, más confiables, pasionales y por tanto padecientes. y si es amor el que debe padecerse, decidí que las estrellas fueran mis testigos.

Escapé al porchecito a beberme el cielo nocturno del último domingo de octubre, trocado en verano remiso y hornilla otoñal del bisiesto 2008. Cacé a golpe de vista ocho estrellas refulgentes del cielo de Hermosillo, y en desocado lance nemotécnico, dispuse rebautizarlas con mis códigos.

Puse las estrellas en fila, orillé al septentrion la tosca luna, atornillé pendones imaginarios a las bombillas del firmamento y los remaché a mis recuerdos de la noche octubrina. Ensayé: “pasión”, “risa”, “ilusión”, “némesis”, “compañera”… escogía el apodo de la sexta y el timbre telefónico inundó mis coordenadas con magias impensables.

Era la contrarréplica para repelar: pláticas y escribes con aires sabonescos que me inquietan pero también me encienden. Y es que apenas la conocí cuando dijo que para leer a Sabines cierra las ventanas de su casa y se enclaustra, tan sólo para que no escapen los ángeles de las pasiones. Creo que de seguro le pasa como a mí, que me gusta escuchar a Sabines en la privacidad y el silencio de la morada, con las ventanas encogidas para que no husmeen los mojigatos.

Devolví los ojos al cielo y llamé “eterna” a la estrella que puse en el orden del amor perpetuo, luego hice garabatos fantásticos para dejar “Sabines” en el cosmos y por fin con “amor” ajusté la octava a la medida de mis tretas. Pincelé PRINCESA en la oscuridad del cielo sonorense y tatué en bajorrelieve el jeroglífico sobre el lomo del pensamiento, para martilletearle a la memoria la disposición exacta de mis estrellas, las que al juntarse tejen el nombre de la mujer amada. Perlas galanas que en sujeción perenne testimonian el avatar en la pantalla de la bóveda sideral.

Con remedios de la finura que tienen las pezuñas de los clefantes, toqueteé las teclitas con dedos torpes y fodongos, y aplasté con apremio las necesarias para engarzar el compromiso: escogí ocho estrelas titilantes para hacer con tu nombre un collar de diamantes en el universo, puse una coma y luego firmé el te amo, por la vez primera.

Perplejo pensé en las intensidades del recuerdo del instante que la perfilan bella, leal, generosa, apta, con las vivencias del escarmiento, el agraz sabor del amor tras altibajos en la vida. Encogi los hombros, arropé los sueños y, en medio de las complicidades de la soledad nocturna, dejé que la terca imaginación en pleno vuelo mesara sus canas camufladas con tintes made in china.

De las grietas insondables de la Memoria Andrómeda brincoteó el acrolito encabronado, celoso gimoteó reconcomios fugaces y la viada lo zambutió en los abismos del olvido o la indiferencia. Era la hebra suelta que en las cabriolas de sus andanzas engarzó en manuscrito las estrellas del amanuense ilusionado:

Desde los confines de las galaxias, de los hoyos negros, ventean ecos profundos que sacuden las entrañas mediosigleras… “te amo Princesa, te amo Princesa, te amo Princesa” y así muchas veces el Bing Bang irrevocable que encadena los anhelos de noches con madrugadas, que engarza aquel domingo non de ilusiones con el horizonte del lunes incierto plagado de albricias de amor…