Hugo Stiglitz se arma contra el crimen en película

El primer actor Hugo Stiglitz indicó respecto a las posturas de Donald Trump: “A nosotros nos va a ayudar que haya un salvaje que no entiende lo que es México, que no entiende la cultura”. Agregó que los mexicanos tenemos grandes culturas como la olmeca, tolteca, maya o zapoteca, “y ellos tienen al Hombre Araña”. Por eso, dijo, “tenemos que defender nuestras raíces que ellos no tienen, y menos Trump”.

Stiglitz señaló que los ataques del nuevo presidente de EU nos dan un aliciente para estar más unidos, que nos pongamos a trabajar, y no veamos en el otro lado un sueño: “El sueño es vivir en México, estar orgullosos de este país, de nuestras raíces, de nuestra comida, que es de primera, no como el hot dog”.

En entrevista previa a la presentación de la película “El ocaso del cazador”, basada en la historia de don Alejo Garza Tamez, un hombre que decidió enfrentar solo a un grupo del crimen organizado a sabiendas de que no iba a ser defendido por las autoridades, dijo Stiglitz, quiere llevar un mensaje de unión a los mexicanos para defender nuestra tierra y educar a los hijos.

El actor y productor del filme comentó que en esta cinta se habla de un México que está pasando por un momento lamentable y de mucha violencia e indicó que la mejor forma de enfrentarla es haciendo que nuestros hijos vayan a la escuela, que la familia les de principios, y la escuela bases para que esa gente sin escrúpulos no vea en el secuestro, la extorsión, el robo y el asesinato una manera fácil de vivir.

Expuso que la intención es que México vea cómo este honorable norteño (Alejo Garza Tamez) en una provincia, en un pueblo donde hay paz social, cultura, amor a la tierra, a la agricultura y amor al ganado, a los caballos y a las tradiciones mexicanas, tiene que defender a su pueblo y a sus amigos ante la inacción de las autoridades.

En la película sus amigos son Mario Almada y el güero Ricardo Carrión, la esposa es Pilar Pellicer, y del otro lado está como villano Alejandro Ciangherotti, y los jóvenes que hacen su primera película representan a los malvados. En la cinta aparece también su hijo Hugo Stiglitz, con quien tal vez realice próximamente “El hijo del Cazador”.

El actor y productor comentó que vio a don Mario Almada antes de su muerte y le contó que esta era su última participación en una película. “Fue una gran inclusión que haya aceptado, teníamos una amistad de muchos años, siempre estuvimos muy unidos”.

A su vez, el director de la película, Fabrizio Prada, señaló que él estaría muy agradecido si Donald Trump dijera a los productores de Hollywood que los va a sancionar si exportan sus películas a México, “porque el nuestro es el segundo país en el mundo que más dinero les da por la exhibición de sus filmes, sólo después de EU”.

“Si es así, nosotros nos encargamos de llenar las pantallas. Aquí producimos 160 películas al año y se estrena un 6%, no se llega a 20 películas al año, y es un honor llegar a las pantallas. Si fuera más justa la distribución debería ser por lo menos 50% para México y el resto para otros países”, explicó.