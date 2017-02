El hecho de que el Gobierno Federal encabezado por ENRIQUE PEÑA NIETO,…

… haya decidido suspender por segunda ocasión el gasolinazo que se tenía programado para ayer 17 de febrero, significa una excelente noticia para la economía de los mexicanos. Y esto no ocurrió porque Peña o su secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, sean buena gente, sino por la presión social que el pueblo ejerció con sus protestas que se generalizaron en todo el país, en lo que tiene sobrada razón MIGUEL BARBOSA HUERTA, coordinador de los senadores del PRD en el Congreso de la Unión. Aquí hay algunos puntos que comentar: Por ejemplo, si los mexicanos nos hubiésemos quedado callados, como casi siempre lo hacemos, a estas alturas del partido, Peña y sus secuaces no nos hubieran perdonado el incremento de principios de febrero, que postergaron para el 17, pero que ahora también deciden cancelarlo de momento, al menos es lo que se dice.

Es importantísimo saber que no habrá gasolinazo, pero consideramos que es aún más importante la lección que nos deja el hecho de que con la presión social el Gobierno tiene que ceder en sus apetitos voraces de exprimir el bolsillo del que siempre paga los platos rotos, el pueblo. Y ojalá que nos caiga el 20 y que se nos haga costumbre el salir a las calles a protestar cada vez que sea necesario frenar al Gobierno en sus medidas antipopulares. Hay quienes dicen que en esta decisión del gasolinazo, también influyó el hecho de que el 2018 ya no está tan lejos y el Gobierno priísta pretende evitar en la medida de sus posibilidades desgastar más a ese partido, que de por sí anda por la calle de la amargura en términos de intención de voto. Será el sereno, lo importante es que postergaron ese marrazo en la frente para la economía familiar…………

Y a propósito de que la unión hace la fuerza, nos parece excelente la idea de los gobernadores de los estados fronterizos de unirse en contra de las políticas migratorias del imbécil presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP. Ayer la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, participó en una de esas reuniones donde se vieron caras como la del mandatario independiente de Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN “El Bronco”; la de FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, de Baja California Norte; la de GRACO RAMÍREZ, en su calidad de presidente de CONAGO, entre otras. Esta medida tiene el éxito garantizado porque los gobernadores fronterizos de Estados Unidos, también son sus aliados, toda vez que tampoco están de acuerdo con las políticas migratorias, ni económicas del deschavetado mandatario de las tierras del Tío Sam…………

Qué le parece si le platicamos que el área jurídica del Congreso de Guerrero, solicitó un amparo para no revelar púbicamente el ingreso real de los diputados. El asunto que reveló a los medios del legislador perredista SEBASTIÁN DE LA ROSA PELÁEZ, es tan grave que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la priísta FLOR AÑORVE OCAMPO, ignoró olímpicamente al Pleno para solicitar ese amparo. La verdad es que en estos tiempos cuando se habla por un lado de tantas raterías y por el otro de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, esto no se puede calificar de otra forma, más que de una cochinada. O sea, los señores quieren opacidad para manotear a sus anchas………..

El hecho de que el líder nacional de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se mantenga por encima de todos los aspirantes en las preferencias electorales para la Presidencia de la República en 2018, ha generado algunos chismes temerarios. Por un lado dicen que del PAN y el PRI han salido advertencias a la población de que AMLO significa un peligro porque el proyecto que tiene años difundiendo para aplicar en el país en caso de llegar a Los Pinos, no es el que México necesita. Sin embargo, la gente sabe que si con los gobiernos tanto del tricolor como del blanquiazul en los últimos sexenios nos ha ido de la patada, bien valdría la pena darle el beneficio de la duda al PEJE, total, si nos quedamos con los mismos, nos seguirá yendo igual, porque eso de los cambios que anuncian con bombo y platillo en sus campañas, es puro blof, ya lo hemos probado hasta el hartazgo. Y por otro lado, con la recaptura y extradición a Estados Unidos, de JOAQUÍN “EL CHAPO” GUZMÁN, se ha difundido un video donde, según la publicación, por allá con los gringos empinó a EPN diciendo que le había pedido darle cuello a López Obrador, porque significaba un peligro para un cúmulo de intereses de poder y de no tumbarlo había peligro de que ganara la Presidencia tomando en cuenta que las encuestas lo mantienen en la cúspide. Sin embargo, actualmente con eso del libertinaje que se maneja en las redes sociales, es conveniente no creer una mitad y la otra tampoco.