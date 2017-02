Dios, Francia y monarquía… Después de la Guerra Civil. Jalisco (1860-1863)

Mario Aldana Rendón

Vega también le recuerda a Corona, de los grandes apoyos que le venía brindando a la causa liberal y a las fuerzas a su mando en Tepic, pidiéndole que dejara de actuar por motivos personales persiguiendo a Lozada, y pusiera sus hombres donde deberían estar, en la línea de combate contra los franceses, Vega involucra al general Doblado en el fallido levantamiento a partir de las declaraciones de los detenidos. Al final de la carta, le dice a Corona que en pocos días dejará el gobierno del estado al coronel Jesús García Morales, uno de sus incondicionales, pero entre tanto, le advierte a Corona que ya no es de fiar y las fuerzas a su mando no podrán entrar a suelo sinaloense.

Desde luego Doblado defenderá a Corona, de esta acusación, a la que califica de falsa y maliciosa, asegurándole a Juárez que se siente satisfecho por la conducta pública de Corona, “a cuyo favor he recibido los mejores y más espontáneos informes… “Del general Vega en cambio, ratifica las acusaciones por el apoderamiento de fondos federales de la aduana de Mazatlán y la resistencia a cumplir la orden de presentarse en Guadalajara; por ello, Doblado insiste en “que el Estado de Sinaloa está perdido para el gobierno y para la nación.

Finalmente, entre el 20 o el 22 de enero de 1863, el general Plácido Vega dejó el Gobierno de Sinaloa en manos de su amigo Jesús García Morales, embarcando en un vapor con rumbo al puerto de Acapulco, al frente de un pequeño contingente de tropas. El visitador De la Peña en su informe al general Doblado, interpreta que la ruta por Acapulco “manifiesta una gran repugnancia a militar a las órdenes de usted por los muchos golpes que de usted ha recibido y creo quiere dar a usted esa prueba de su desafecto. De la Peña supone que Vega pretenderá presentarse directamente ante Juárez en busca de su rehabilitación política”.

Desde el 11 de noviembre de 1862 en que fue designado por Juárez como gobernador de Jalisco, hasta el 30 de enero en que entrega de nuevo el gobierno a Pedro Ogazón, el general Manuel Doblado sólo logró pacificar relativamente la región de los Altos, colindante con el estado de Guanajuato. En Tepic se mantuvo inalterable la presencia de Manuel Lozada; en la costa, Remigio Tovar no pudo ser derrotado pese a la tenacidad desplegada con ese propósito por el coronel Antonio Rojas; en el resto del estado, sobre todo en la ribera de Chapala, en Acatic y en Sayula y Ciudad Guzmán, múltiples guerrillas conservadoras y gavillas de asaltantes causaban todo tipo de depredaciones en pueblos y rancherías; por lo que la situación del estado seguía siendo extremadamente peligrosa.

Ogazón; un retorno forjado

A más de una semana de haberse retirado el general Doblado a Guanajuato, Ogazón se negaba a retomar las tiendas del Gobieno del estado, alegando que la sitaución requería de un militar experimentado, más que un político, pues en ese momento, el principal problema era el deterioro de la paz social, ante el embate de las guerrillas conservadoras y las bandas de asaltantes.

Al no estar disponible un militar de prestigio para asumir el cargo, y como no estaba dispuesto a suspender el estado de sitio bajo el cual gobernaba con facultades extraordinarias, Ogazón no podía convocar al Congreso del Estado para discutir legalmente el nombramiento de un gobernador sustituto. Por lo tanto, a pesar de su resistencia inicial, volvió a despachar como gobernador de Jalisco.

La situación estaba en punto crítico, pues el estado se encontraba “invadido por numerosas gavillas de traidores, que se combinan para marchar sobre esta capital… “En un informe al secretario de Guerra el 9 de abril de 1863, Ogazón alerta sobre la reunión de numerosas fuerzas conservadoras en la Hacienda de San Andrés con la intención de asaltar Guadalajara, por lo que había ordenado la moviliación de las tropas de Rojas en su persecución. Advierte que su gobierno carece de recursos para “levantar fuerzas, armarlas y sostenerlas”, pues la tercera parte de los fondos de la aduana de Manzanillo”. Esta petición de Ogazón generó una agria manifestación de rechazo de parte del general Manuel Doblado, quien era el único autorizado para disponer de los recursos de dicha aduana.

Ante el abatimiento generalizado de la población, un grupo de damas y señores de las principales familias liberales de Guadalajara, buscó levantar el ánimo patriótico de los tapatíos con diferentes eventos públicos destinados a conseguir fondos en favor de los soldados mexicanos heridos en combate.

Las señoras Cubillas de Auspurg, Portillo de Vizcarra, Rivas de Gil Romero, Senosiain de Prieto, Sierra y Esther Tapia, organizaron corridas de toros de aficionados los domingos 1 y 8 de febrero, y el 1 de marzo de 1863, se presentó en el Teatro Principal; la comedia “La intervención francesa en México”.(Continuará).