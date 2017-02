Isidoro Germán Medina

“¡Qué diferencia aquí! Allá el clima está a toda madre. ¡Lo bueno que aquí el ‘jefe’ trae buen aire!”, comentó uno de los muchachos que llegaron al sitio solicitando el servicio. Cuando abordaron parecía que los había agarrado el aguacero; la camisa empapada y la cara chorreando de sudor, y en las manos de cada quien una botella de agua que se empinaban casi con delirio. Me pidieron les sugiriese un buen restaurante de mariscos. Con toda la confianza de que se darían por satisfechos con mi recomendación, los transporté al más popular de la ciudad.

Mencionaron que ya mero completaban la semana en Obregón, pero que hasta ahora viernes habían podido desplazarse con un poco más de libertad; que los cursos estuvieron bien agotadores al principio, pero que ahora se la estaban ya pasando un poquito relajados, así que aprovecharon que les habían acortado la duración del tema de hoy. Para fortuna mía, impacientes por sacudirse un poco la tensión por sentirse, como quien dice, recluidos repasando, en jornadas exhaustivas, la teoría de la especialidad que venían desarrollando en la empresa donde prestaban sus servicios, se decidieron cuando yo tenía el turno.

Los muchachos, ingenieros ellos tres, procedían de la ciudad de Cananea. Sin tener que preguntar, su conversación me llevó a concluir que eran empleados de una mina. Hablaban con soltura y naturalidad de las grandes dimensiones de la maquinaria que se utilizaba para remover la tierra y realizar las excavaciones que les permitían sustraer la ambicionada riqueza de sus frías entrañas. Y precisamente de eso se trataba el curso al que asistían, del conocimiento y operación del equipo utilizado en la extracción del cobre principalmente. En la siguiente etapa se pondrían en contacto con la maquinaria; avanzarían a un conocimiento más profundo del tema que trataban; entrarían a la práctica.

Por lo pronto disponían del fin de semana para recuperar sus fuerzas y entrarle luego con más ganas al mencionado curso. Aprovecharon para interrogarme acerca de los lugares de entretenimiento y diversión de la ciudad. Muy solícito y sabihondo les recomendé lo que consideraba que era lo adecuado. Les hablé de la Laguna del Náinari, de la Biblioteca Pública Jesús Corral, del MUSOR; bueno, les hablé hasta del Museo de los Yaquis en el mágico pueblo de Cócorit y de la imponente presa del Oviáchic o Álvaro Obregón. Pero, ¡oh, desilusión! Lo único que querían saber era dónde estaba el “table” del que les habían contado.

El caso es que quedamos que después de la comida los iba a llevar a la Laguna. Había logrado convencerlos al sugerirles una benéfica y tranquila caminata para estimular la digestión después de lo que, les aseguraba, resultaría una comilona de tan sabroso y “reportado” que preparan el marisco en ese restaurante. Para que no tuvieran después que batallar por conseguir un taxi, me ofrecí a pasar a recogerlos cuando hubieran terminado de comer. Les proporcioné mi número de celular, y prometí estar al pendiente, luego de calcular juntos el tiempo que ocuparían para darle fin a su cometido. Me fui a ver qué agarraba en mi sitio.

Poco más de una hora después, desparramados a sus anchas en los asientos, parecía como si a los tres muchachos les hubieran dado cuerda; mientras nos encaminábamos a la Laguna, iban risa y risa recordando anécdotas y contando charras. Así fue como me enteré de que igual que Navojoa y Obregón, en Sinaloa también se da la simpática rivalidad coloquial, cultural y deportiva entre la ciudad de Los Mochis y Guasave. Y supe, asimismo, que uno de los ingenieros era del merito Cananea, pero que los otros dos eran originarios uno de cada ciudad que mencioné. Y es que no dejaron de mostrar sus diferencias con sus vaciladas.

Decía el de Guasave: “Una vez que a uno de Mochis se le ocurrió ir a conocer Tucson, que porque todo mundo platicaba que estaba muy bonito y porque quién sabe qué, valiéndole v… madre el gastazo de gasolina, casetas y comida, aparte de la v… madriza que se había parado, ¡no se va rajando cuando ya estaba por cruzar la línea! La gente que lo veía todo acu… asustado, queriendo echarse de reversa entre todo el carrerío, le preguntaba que qué le pasaba, que por qué si ya casi estaba adentro, se iba a devolver. Y este contestaba: “¡Nooo, ‘amos a la v… porra! ¡Yo no quiero que me coma nadie, menos ese Wel! -y cuando la gente le volvía a preguntar, todo chiva y como faltándole el resuello, apuntando para enfrente, respondía:- ¿Pues no estás viendo lo que dice ahí? ¡WEL-COME!”

Para no quedarse atrás, el de Los Mochis respondía: “¡Allá en Guasave sí que están curiosos! En las noches que la luna llena está a todo lo que da, se oyen cadenas, o como cuando se te caen al piso un montón de cacerolas. Pero, no; hay cada maje que saca su carcacha ¡pa’ ver si se le convierte en Lobo!”

“¡Y ustedes… cuando recién salió el pan Bimbo se lo comían en tacos de tortilla de harina! ¡Pero si cállate! ustedes, cuando van a un restaurante y oyen que alguien pide pan con mermelada, no falta uno que diga: ‘A mí también pan, pero como ando medio malo de la gripa, que la merm esté al tiempo, por favor.’”

Observé que con ellos ocurría lo mismo que aquí en el sur de Sonora; a pesar de esa supuesta rivalidad, entre las gentes se percibe el respeto y la confianza que fortalece los lazos naturales. Seguro en muchas partes suele suceder igual.

Para mi buena suerte, justo cuando llegábamos a la Laguna del Náinari, que ya empezaba a recibir a sus visitantes vespertinos, un carro dejaba un espacio libre; de inmediato acomodé mi taxi. Yo los esperaría mientras le daban una vuelta al emblema más distintivo de nuestra ciudad. Se sintieron más que motivados y les llegó la inspiración en el instante en que miraban al ocaso. El sol trazaba una sonrosada línea luminosa directamente hacia nosotros, como dándonos la mano en una cordial e inesperada bienvenida. Entusiasmados y curiosos, tanto por el espectáculo natural del que éramos testigos, como del atractivo visual que les hizo iniciar el movimiento oscilatorio de sus cabezas, es decir, la inapreciable presencia del factor femenino (ahora que lo pienso, creo que más bien eso fue), se aplicaron a hacer el relajante recorrido, mientras yo me disponía a esperar pacientemente, con la escultura del “Mono bichi” (Discóbolo) a mis espaldas.

Media hora más tarde, los vi llegar tan bien acompañados, que… Continuará.