A temprana hora hallamos en el Fax de guardia,…

… un sabroso minicuento que por su signatura, proviene de Parral, Chihuahua, y nos pinta el caso de un marido al que ahí determinan que es “inocentón”; pero que en la redacción de este diario, sobró un bautizador que lo catalogó como debe ser.

Se trata de un sujeto de nombre Babalucas, considerado al mismo tiempo en su comunidad, como el más competente y reconocido PENDEJO. Celoso también, resolvió, al emprendedor un viaje, colocarle a su mujer, un cinturón de castidad.

Desconfiado a pasto, le dijo:

¡Piriggia, mi amor, no es que dude ni un momento de tu fidelidad, pero poniéndote este cinturón de castidad, me iré más tranquilo!

Colocado el aludió cinturón de castidad a su mujer de pronto Babalucas recapacitó y muy seguro de sí mismo, le comentó a su mujer:

¡Piriggia amor mío no vaya a ser que se me pierda la llave del cinturón de castidad, te voy a dejar un duplicado!…