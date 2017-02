A punto de ser privado de libertad

Antonio Aragón Valenzuela

Sujetos armados no identificados, que viajaban a bordo de una pick up, trataron de privar de la libertad a una persona en el Ejido “Francisco Villa”, pero no lograron su propósito, dado que la víctima logró ponerse fuera de su alcance.

Una persona de nombre Salvador “N.” , dijo que los hechos ocurrieron alrededor de las 1:30 de la madrugada de ayer, cuando varios sujetos armados, que se cubrían el rostro con pañuelos llegaron a un domicilio de dicho asentamiento humano.

Dijo que los tipos forzaron la puerta principal y sacaron por la fuerza al morador, pero al estar fuera emprendió la huida brincando varios domicilios para ponerse fuera del alcance de los presuntos, que lograron efectuarle varios disparos, pero sin lesionarlo.

De inmediato hicieron acto de presencia varias unidades de la Policía Estatal y Policía Municipal, pero ya los presuntos se habían dado a la fuga.

En el lugar los judiciales recogieron cinco casquillos percutidos de arma larga.