Indudablemente que significa una excelente noticia para la región,…

… el hecho de que el tema de la maquiladora YAZAKI, haya quedado solucionado de raíz, con la salvedad de que hay algunos trabajadores que aún cargan el chip envenenado que les incrustaron unos charlatanes de Hermosillo, que vinieron a desinformarlos y picarles la cresta. Ayer nos decía JORGE RAMÍREZ, uno de los altos directivos de la empresa, que todas y cada una de las prestaciones de los trabajadores están totalmente a salvo y que en el cambio de razón social de ACOSA a YAZAKI, lo único que hubo fue falta de información, cosa que algunos pseudolíderes aprovecharon para hacer de las suyas. Por fortuna con la participación del Secretario del Trabajo, el bacobampense HORACIO VALENZUELA IBARRA, los directivos de la empresa y el sindicato, todo quedó debidamente aclarado.

Pero como siempre, como dice el viejo y conocido refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, no faltaron quienes pretendieron aprovechar la recta para llevar agua a su molino, pero se la volaron porque inmediatamente los descabezaron. Los que acudieron ayer supuestamente a apoyar en el plantón y se vieron muy mal, fueron el dirigente de la CNTE en la región Yaqui, FAUSTO FLORES GUERRERO; algunos integrantes del grupo de los “tirabichis” como NÉSTOR GUERRA LÓPEZ, OCTAVIO MONTOYA CÁZAREZ y MANUEL ESPINOZA PASILLAS, quienes no tenían ningún negocio en el lugar y la gente ya empieza a decir que nadie puede lanzar al aire una flatulencia porque ahí están de encimosos.

Es decir, como que andan tan atarantados que ya no saben ni qué quieren y lo único que están ganando es desgastarse, por eso ya nadie les hace caso. Y otra, por la mañana también se presentó a Palacio un grupo de diez inconformes de YAZAKI encabezados por quien dice no ser el vocero, pero habla a nombre de ellos, ALEJANDRO MONTES CRUZ, quienes arribaron a la sala de regidores buscando a los ediles del PRD, pero resulta que se estrellaron, porque ese partido no tiene representación alguna en Cabildo. Así de desorientados como andaban salieron y caminaron por la calle Sinaloa al sur como pollos despescuezados, dejando un olor a grilla barata, al plasmar la sospecha de que manos extrañas, por cuestiones políticas, pretenden perjudicar a una empresa que le da trabajo a cinco mil personas.

Ya no hay orden, de plano. Lo que sí quedó claro en este caso es que era una obligación del líder sindical JAIME GÁMEZ GÓMEZ, informar detalladamente a sus representados, cuál sería el procedimiento y en qué condiciones quedarían con el cambio de razón social de la empresa. Creemos que los trabajadores aportan sus cuotas para que el sindicato los defienda y los mantenga informados sobre las decisiones de la empresa. O al menos que los directivos no lo hayan tomado en cuenta……………..Ayer escuchábamos una plática entre dos que tres politólogos cafetineros, que nos dejó con los ojos cuadrados.

Dicen que ya van varios reportes de ciudadanos que son asaltados por una banda que opera en una flotilla de camionetas Lobo, blancas, cabina sencilla, cuyos ocupantes visten ropa de civil y andan armados. Lástima que el escabroso comentario lo hicieron al término del café y se retiraron dejando la víbora chillando, porque luego los mal pensados echan a volar su imaginación…………..

El miércoles por la tarde-noche, nos tocó asistir a la Peña Cultural de Cócorit, donde algunos ingenieros y líderes de ONGs, encabezados por el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, presentaron ante directivos de medios de comunicación un ambicioso proyecto para transformar radicalmente la plaza del lugar, con miras a convertirlo en Pueblo Mágico. Una cosa es platicarlo y otra es conocer el proyecto de primera mano. Con decirle que la inversión que se contempla es de casi 80 millones de pesos, distribuidos 30 en la plaza, 10 en la remodelación del casino y otros 37 al menos, en el desplazamiento de la escuela primaria. Si se logra este proyecto, cuyos recursos provienen de la Secretaría de Turismo y en parte inversión privada, esa plazuela de ser un lugar de apariencia tradicional, pasará a lo que llamamos comúnmente del primer mundo………….

Que lindo mensaje recibió ayer el presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP, al vivir en el vecino país “Un día sin migrantes”, lo que provocó que varias ciudades de las más importantes se vieron desiertas, con las consabidas pérdidas para la economía.