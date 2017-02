Exnovio de Pepillo, y la revelación que hace de él

Luis Ernesto Gutiérrez cuenta lo que nunca antes había dicho sobre su relación de pareja con el conductor de televisión.

El periodista Juan José Origel sostuvo un romance con Luis Ernesto Gutiérrez, y se dio a conocer en la revista TV Notas. Fue en noviembre de 2010 cuando la publicación presentó una entrevista en exclusiva con Luis Ernesto, quien sin nada qué ocultar, habló de su tórrido romance con Origel.

Detalló que fue una década la que vivieron como pareja estable, y hasta vivieron juntos en un exclusivo departamento de la colonia Polanco, en la CDMX.

“En un bar me lo presentaron, fuimos a comer, fue todo como amigos. Yo pensé que no pasaba de ahí y a partir de ahí empezó una relación de 10 años, una relación íntima, amorosa, ¡sí hubo mucho amor!”, nos dijo.

Además de decir que amó intensamente al hombre 23 años mayor que él, dijo: “Pepillo es un ser humano encantador, pero su parte mala es un poquito fuerte, tiene un carácter muy fuerte, eso lo ha ayudado a llegar a donde está”.

En la intimidad es muy simpático, me hacía mucho reír, siempre estábamos riendo. Él era muy tierno, se la pasaba tan bien conmigo que él me buscaba, yo era su balance, estaba fuera del medio.

“Nunca me escondió, me presentaba como su pareja. Había muchas cosas que me gustaban de él que me gustaría ser como él”, dijo sobre Origel, quien se empeñó a negar en su relación amorosa, y juró que era un ex empleado despechado.