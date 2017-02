En duda el “Titán”

NOTIMEX

La participación del primera base mexicano Adrián González con la selección de su país en el Clásico Mundial de Beisbol 2017, se puso en duda, luego de una ligera tendinitis que padece el jugador de Dodgers de Los Ángeles.

Durante las prácticas primaverales del cuadro angelino en esta ciudad, el estelar primera base mexicano señaló que por recomendación médica, deberá estar ausente dos semanas de los entrenamientos, a fin de recuperarse de esas molestias.

González señaló que la afectación en el codo derecho, la sintió desde el invierno pasado, sin embargo, pensó que era algo normal debido a la alta carga de trabajo que tuvo la campaña anterior con Dodgers de Los Ángeles.

Se me detectó una tendinitis en el codo derecho y se me recomendó no tener actividad durante dos semanas, sobre todo para no agravar la lesión y que ésta pueda convertirse en algo muy serio señaló el jugador