Vive Estados Unidos “Un Día sin Migrantes”

Miles de indocumentados, residentes, ciudadanos e inmigrantes de todo el mundo se quedarán en sus casas

APRO.-

Hace una semana empezó a circular un afiche sin firma en las redes sociales en el que se conminaba a todos los migrantes radicados en Estados Unidos a hacerse “invisibles” en reclamo por la política anti migratoria impuesta por el presidente Donald Trump. La fecha llegó y cientos atendieron el llamado.

La convocatoria fue creciendo a través de las redes sociales, y ayer, en varias ciudades de estados como Washington DC, Maryland y Virginia, los migrantes se preparaban para hacerse “invisibles”. En Twitter, el hashtag #UnDiaSinInmigrantes se convirtió en Trending Topic desde la mañana de ayer.

“Un día sin migrantes, unámonos todos: Indocumentados, residentes, ciudadanos, inmigrantes de todo el mundo.

No i r a trabajar, no abrir nuestros negocios, no compras en tiendas o por internet, no comer en restaurantes, no comprar gasolina, no ir a clases, no mandar a nuestros hijos a la escuela.

“Señor presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte este país se paraliza. Preparémonos para no salir, perderemos un día de trabajo, pero podríamos ganar mucho más”, dice el afiche que marcó el 16 de febrero como fecha de la convocatoria y pedía “pasar la voz”.

En Facebook, la organización UnitedWeStay publicó un video en el que un migrante llama a participar en la iniciativa que comparó con la película “Un día sin mexicanos”.

Según medios locales, en Washington algunos restaurantes señalaron que cerrarían sus puertas o trabajarían en menor medida, en solidaridad con la protesta.

Por ejemplo, el chef hispanoestadounidense José Andrés, anunció en Twitter su decisión de cerrar cinco de sus restaurantes en apoyo a los empleados en conflicto con Donald Trump.

Este chef mantiene un litigo con el presidente norteamericano luego de renunciar a abrir un restaurante en el lujoso nuevo Hotel Trump de Washington debido a las propuestas del magnate contra los inmigrantes mexicanos durante la campaña electoral. Trump le reclama miles de millones de dólares por romper el contrato.

John Andrade, un restaurantero también de Washington, dijo que cerraría sus negocios el jueves y otros restaurantes del centro también anunciaron que disminuirían su servicio o cerrarían totalmente ayer.

ESCUELAS EN EU SE QUEDAN VACÍAS EN APOYO A UN DÍA SIN INMIGRANTES

Ayer, estudiantes de varias ciudades de Estados Unidos no acudieron a clases en apoyo a las manifestación en torno a Un Día sin Inmigrantes, además restaurantes, bares y otros negocios cerraron sus puertas en protesta por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Medios norteamericanos recalcan que estudiantes en varios estados de EU faltaron a clases en solidaridad con su compañeros inmigrantes que corren peligro con las redadas organizadas por el gobierno de Trump contra los indocumentados en ese país.

La profesora chilena, Lorena Burrows, colocó en su cuenta de Twittter una imagen de un salón de clases vacío con la frase “Un #diasininmigrantes en mi clase (sic)”.

En el condado de Palm Beach los alumnos faltaron a la escuela para demostrar el papel importante de los inmigrantes en Estados Unidos, incluso dentro de las aulas.

El diario Palm Beach Post señala que ese lugar cuenta con una alta población de inmigrantes, por lo que las escuelas se vieron afectadas por una gran ausencia de estudiantes.

El director de la primaria South Grade Elementary, Michael Riley, dijo al diario que más o menos un tercio de su alumnado no acudió a clases.

Agregó que no esperaba que la manifestación Un Día sin Inmigrantes afectara la asistencia en la escuela.

El diario Usa Today informó que en la localidad de Passaic en Nueva Jersey, cerca de 4 mil estudiantes se quedaron en casa.

En entrevista con el diario, el alcalde de Passaic, Héctor Lora, dijo que la huelga por Un Día sin Inmigrantes se extendió a las escuelas, donde más de 4 mil estudiantes que representan aproximadamente el 33% de la población escolar no acudieron a clases.

El medio estadounidense reporta ausencias en escuelas de Nashville, Nuevo México, Massachusetts, Phoenix y Atlanta.

Muchos restaurantes, que a menudo dependen fuertemente de personal compuesto por inmigrantes, cerraron durante el día en ciudades como Washington, D. C., Nueva York y Chicago.

En las primeras horas de ayer, el “hastag” “#DayWithoutImmigrants” registraba un tráfico alto, con tuiteros anunciando que se suman al día sin trabajo, sin escuelas y otras actividades, o bien reclamando la inutilidad del evento.

La iniciativa es una respuesta al presidente Donald Trump, cuyo Gobierno ha prometido aumentar la deportación de inmigrantes que viven en el país de forma ilegal.

Trump basó su campaña en la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y atribuyó el alto desempleo a la inmigración. Como presidente ha pedido vetar la entrada en el país de viajeros de siete países de mayoría musulmana.

Los organizadores esperaban que miles de personas participaran en las protestas para demostrar solidaridad con los trabajadores.

Las protestas sobre Un Día sin Inmigrantes que se llevan a cabo en todo Estados Unidos son para destacar las contribuciones de este grupo a la economía y la vida en el país.

NOTA ADVIERTE A QUIENES PARTICIPEN EN UN DÍA SIN INMIGRANTES

La cadena de restaurantes Chuy’s, con sede en Austin, Texas, se vio envuelta en la polémica luego de que se publicara en redes sociales la foto de una nota amenazadora colocada en su sucursal de Round Rock.

La nota, escrita en español, aparentemente fue publicada en el área de empleados del restaurante: “Chuy’s es un gran lugar para trabajar y necesitamos su apoyo. Si usted escoge no trabajar el jueves, vamos a poner sus nombres en una gorra y los nombres que sean elejidos (sic), perderán sus trabajos”.

La foto de la nota fue publicada en Twitter por el usuario @manvsparty, pero no está claro quién la escribió y la pegó en el área de empleados del restaurante.

La cadena Chuy’s publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que señaló que “el mensaje colocado en su sucursal de Round Rock ya fue removido”, y añadió que la administración se ha encargado de cubrir “todos los turnos para cualquier empleado que opte por participar” en las protestas en defensa de los migrantes.

“No disciplinaremos ni aconsejaremos a ningún empleado que elija participar”, añadió la compañía.

El vicepresidente de recursos humanos de Chuy’s, Marsha Williams, dijo que el letrero no fue publicado por el restaurante y que el autor permanece sin identificar.

“Apoyamos a todos nuestros empleados participando de cualquier manera que quieran”, dijo Williams. “Nadie está siendo disciplinado”, aseguró.

Dijo que cualquier empleado que eligió tomar parte en la protesta, se le permitió participar, y todos los turnos fueron cubiertos con éxito. Reiteró que ningún empleado perderá su empleo si faltó al trabajo para participar en Un Día sin Inmigrantes.