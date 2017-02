Se cotiza alto cultivo de garbanzo

Federico Chávez Manjarrez

Esta presente temporada para aquellos campesinos sinaloenses y de Sonora que sembraron garbanzo, ha logrado buenos precios, motivado por su calidad y derivado de que no existen muchos inventarios en el mundo; por ello la tonelada se cotiza en alrededor de 25 mil pesos.

Así lo informó a través de un comunicado Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), quien agregó que las condiciones están dadas para que éste sea un excelente año para los garbanceros de la Entidad, ya que India obtuvo una baja producción, lo que favoreció el alza de precios de la leguminosa.

Rojo Plascencia enfatizó que el garbanzo producido en Sinaloa está catalogado como el mejor del mundo, por lo que el 95 por ciento de lo producido se manda al mercado extranjero, sobre todo a España, Italia y parte de Sudamérica, ya que actualmente es poco lo que se consume en México.

Agregó que pese a que el año pasado y en el actual se tiene una racha de muy buenos precios, es difícil que el garbanzo se consolide como el principal producto a sembrarse en la región, ya que, explicó, no todos los terrenos son aptos para sembrar esta leguminosa, pues en aluviones no se puede establecer porque no da la calidad requerida y los rendimientos no son tan buenos.