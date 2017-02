Kerber eliminada en su debut en Abierto de Qatar

La tenista alemana Angelique Kerber, primera preclasificada, fue eliminada en su partido debut del Abierto de Qatar, tras caer en la segunda ronda ante la rusa Daria Kasatkina por parciales de 6-4, 0-6 y 6-4.

Luego de perder la cima de la clasificación mundial de la Asociación Femenil de Tenis (WTA), Kerber retomó la actividad tenística en Qatar en búsqueda de recuperar el trono; sin embargo, no pudo imponerse a Kasatkina en el duelo inaugural.

El encuentro fue parejo y ambas jugadoras dividieron victorias en las dos primeras mangas, pero en el set definitivo, la teutona comenzó a presentar problemas con su juego de servicio y fue quebrado en tres ocasiones para conceder la victoria definitiva a la rusa.

La germana no ha tenido un buen inicio de año y ha batallado para ganar partidos importantes. En el primer Grand Slam del año no pudo superar la ronda d octavos de final y aún no ha podido llegar a la final de ningún torneo del tour.