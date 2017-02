Acusa a líder de la unión de taxistas

David Vázquez Ramírez

El señor Gilberto Franco Millán de oficio taxista y con 38 años de experiencia, acudió a la redacción del Diario del Yaqui para denunciar a los líderes de la Unión de Concesionarios y Operadores de Servicio Público de Pasaje de Cajeme A.C exponiendo el proceder con el que representan a los miembros de la organización a la cual yo pertenecía, comentó.

“En la última asamblea que yo estuve presente de dicha unión tuve una discusión con Ismael Rodríguez, presidente de dicha organización porque quería que hiciéramos un ahorro de 300 pesos por semana. Dicho ahorro iba a ser depositado a una cuenta bancaria, la cual estaría a su nombre, por lo que yo le dije que no haría ningún ahorro a nombre de otra persona”, indicó Franco Millán.

“También le pregunté por qué hacía eso, contestándome que no quería andar correteándonos cuando llegaran los permisos, ya que ese ahorro iba a ser la mochada (5 mil pesos) para entregar los permisos o concesiones”.

“Entonces le dije que su compadre Carlos Velázquez, secretario de la Federación Estatal de la CNOP, y me dijo que no iba a haber mochada, que él nos ayudaría sin ningún interés, que nomás nos costaría el puro impuesto que pagaríamos a la Fiscal”.

A eso Ismael Rodríguez contestó que el sistema había cambiado, expresando “de qué vamos a vivir”, añandiendo “tú te quieres comer el pastel antes de comprarlo”.

“Por lo que le respondí que no estaba de acuerdo y que no me interesaba seguir perteneciendo a esa unión u organismo”.