Danna Paola vuelve este año a la música

La actriz y cantante Danna Paola dijo que está feliz porque esta año vuelve a la música y se encuentra trabajando en un proyecto que es “una super sorpresa”.

“Estoy colaborando con varios compañeros, todo esto va a ser este año, no es un álbum como tal, obviamente serán singles y pues todo lo que ahora viene en las plataformas digitales”, dijo a Notimex la intérprete de temas como “El Primer Día sin tí” y “Late mi corazón”.

La cantante reveló que tiene varias canciones escritas y otras que le han dado y una vez que termine con sus compromisos en las telenovelas entrará de lleno a la música.

Danna Paola concedió la entrevista durante una reciente visita a Miami para presentar a los nominados a los Premios Billboard de la Música Latina en la que tuvo una actuación como cantante.

“Nunca he estado nominada a los Billboard pero espero en algún futuro o si no el próximo año con mi nueva música que estoy preparando”, afirmó la cantante quien no lanza un disco desde 2013 caundo salió Danna Paola Edición Deluxe.