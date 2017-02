Temen republicanos por salud mental de Trump: Al Franken

El senador demócrata por el estado de Minnesota, Al Franken, afirmó que algunos de sus colegas congresistas del partido republicano han expresado en privado su temor de que el presidente Donald Trump padezca de sus facultades mentales.

Franken indicó que algunos republicanos consideran que Trump “no está bien mentalmente”, tal como el senador ya había afirmado en otra entrevista por televisión.

“Unos cuantos”, afirmó Franken cuando el periodista Jake Tapper le preguntó si era verdad lo que había dicho en una entrevista anterior. Añadió: “No es la mayoría de ellos. Son unos cuantos”.

Franken sostuvo que el temor de los republicanos fue expresado “de la manera en que todos tenemos esta sospecha” en torno a la salud mental del presidente estadounidense.

Destacó que Trump “miente mucho”, como en sus aseveraciones sin ninguna prueba de que “millones” de inmigrantes indocumentados votaron en la pasada elección presidencial.

Franken recordó que Trump ha declarado además que autobuses transportaron a “miles” de personas del Estado de Massachusetts a fin de que votaran en Nueva Hampshire, sin presentar ninguna prueba.

“Eso (mentir de forma reiterada) no es la norma para un presidente de EU, o, en realidad, para ningún ser humano”, expresó Franken.

En una entrevistada transmitida el viernes pasado en un programa de televisión, Franken reveló que algunos senadores republicanos expresaban “a puerta cerrada” sus sospechas sobre la salud mental de Trump.

“No he escuchado muchas cosas buenas, y he escuchado una gran preocupación por el temperamento del presidente”, aseguró Franken la semana pasada.