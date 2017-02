Luego de ocurrida la balacera en Nayarit, en donde fue ultimado a tiros el presunto capo JUAN FRANCISCO PATRÓN SÁNCHEZ, perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva, con el uso de artillería pesada de la Marina Armada de México, se han desatado algunos comentarios en el sentido de que cuando el Gobierno quiere lo logra. Ciertamente que el crimen organizado posee armamento moderno y poderoso, pero no tan poderoso como el del Gobierno. O sea, en términos de poderío las autoridades no han sido rebasadas. Aquí, más bien, el problema grave que padecemos es el de las complicidades de la mano de la corrupción, en donde las corporaciones y algunos miembros del mismo Ejército traicionan a la patria y se venden al crimen; por eso a veces se tornan sumamente difíciles las detenciones de conocidos delincuentes, toda vez que, por lo menos, reciben el “pitazo” a tiempo para poner pies en polvorosa………

Muy reveladores los reportajes que ha lanzado del Gobierno del Estado, cuyo programa arrancó el pasado miércoles en Hermosillo la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, sobre el consumo de la droga conocida como “CRYSTAL”. En ellos se plasma claramente cómo es que las metanfetaminas van destruyendo a las personas en todos los sentidos. Y publican hasta fotos de adictos antes de ser atrapados por el vicio, donde se ven presentables, y cuando ya se convierten en piltrafas humanas. Ojalá que toda esta información, que llegará de primera mano a la sociedad sonorense, penetre en la conciencia de los jóvenes para que entiendan que consumir drogas es lo mismo que cavar su propia tumba………

H

oy por la tarde andará nuevamente por estos terrenos el dirigente estatal del PRI, GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, quien, entre otras actividades, viene a darle posesión al joven abogado LUIS CARLOS LÓPEZ PADILLA como presidente del ICADEP (Instituto de Capacitación y Desarrollo Político) filial Cajeme. Según la invitación que difundió el tricolor a través de las redes sociales, el evento se llevará a cabo a las 17:00 horas en la explanada de dicho partido, ubicado por la calle Sinaloa, al norte de la calle 300. Como ya es del dominio público, hasta hace unos días el citado profesionista se desempeñaba como oficial mayor en la administración que encabeza el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ. Seguramente el evento reunirá a buena parte del priísmo cajemense………

Por rumbos de la Comuna se rumora que el tema de la recolección de basura ya es un caso juzgado a favor del Ayuntamiento; sin embargo, es muy respetable la lucha que aún continúa el grupo disidente de “tirabichis”, quienes incluso ya se empezaron a meter en otros terrenos, como el gasolinazo. Por el lado de la gente de prensa, se comenta que nunca un grupo de manifestantes había sido tan grosero con los medios de comunicación, a los que les han gritado hasta de lo que se van a morir; por esa razón, en las últimas semanas algunas radiodifusoras, periódicos, portales y revistas dejaron de publicar sus movilizaciones………

Por las locuras que ha cometido en las tres semanas que lleva del Gobierno, el presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, asegura el senador AL FRANKEN que ya son varios de sus colegas republicanos que creen que el magnate tenga problemas de salud mental, o sea, que le fallen sus facultades mentales, pero dicho más a la mexicana, que ya se le está notando lo loco por todos lados. Y aseguran que más turbado se ha notado el muchacho, después de los dos reveses recibidos. El primero cuando un juez federal de San Francisco le dio “palo” con su veto migratorio, que les impedía entrar a Estados Unidos a extranjeros de siete países, la mayoría musulmanes. Y el segundo, cuando el presidente de China, XI JINPING, lo puso en su lugar luego de que por varia semanas, vía Twiter, puso en duda las políticas que por décadas han prevalecido en la relación bilateral de ambos países, aclarándole que, le gustara o no, la política de “Una sola China” seguirá vigente. ¡Plopppp!……… Y

donde al parecer arderá Troya hoy, a partir de la ocho de la mañana, será en el Municipio de Benito Juárez, donde un grupo de agentes preventivos hará una manifestación de inconformidad, exigiendo la destitución del comandante JOSÉ MANUEL CERVANTES SÁNCHEZ, al parecer porque el trato que les da no es el adecuado y porque, según dicen los informados, al parecer tiene antecedentes penales, toda vez que por allá en Vícam cometió delitos contra la salud. El caso es que el señor presidente MOISÉS PONCE DE LEÓN tendrá chamba tempranito y deberá tomar una decisión firme, porque cuando los agentes no quieren a su comandante, la seguridad se viene abajo, porque aparte de que se relaja la disciplina, los agentes no dan el rendimiento adecuado.