Crece padrón de “chocolates”

Por: Luz del Carmen Paredes

En Sonora diariamente se están registrando en promedio entre diez y veinte vehículos de procedencia extranjera al nuevo padrón realizado por el Gobierno del Estado.

Fidel Lugo Ayala, indicó que atendiendo la solicitud de la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) está trabajando en este padrón, en espera de que llegue la nacionalización de los llamados “chocolates”.

Puntualizó que en Sonora circulan alrededor de 450 mil vehículos de procedencia extranjera, de los cuales 40 mil vehículos corresponden al Municipio de Cajeme.

El coordinador estatal de ONAPPAFA, dijo que los propietarios de estas unidades están cumpliendo con la solicitud del Gobierno del Estado y confían que atenderán la demanda de legalizar su patrimonio.

ROBO DE VEHÍCULOS

Respecto a la problemática con el robo de vehículos de procedencia extranjera, apuntó que como organización están buscando la manera de frenar el delito, “incluso algunos han tenido que instalar equipos de seguridad, como alarmas y chip, que permitan, detener a los ladrones y ubicar las unidades, en caso de robo”.

Porque a pesar de que no se denuncia, ellos tienen reporte de que el número de casos va en aumento, y el propietario, no tiene manera de recuperarlo, por no contar con la documentación que piden las autoridades.