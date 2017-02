Bisbal cantará “con sus cinco sentidos” en homenaje a Juan Gabriel

El español David Bisbal, quien considera a México su segunda casa, cantará “con sus cinco sentidos” en el homenaje que se rendirá a Juan Gabriel el próximo 18 de febrero en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México y aseguró que para él, el “Divo de Juárez” ya es un santo.

En entrevista con Notimex, Bisbal manifestó estar emocionado de participar en el concierto “Eternamente Juan Gabriel”, en el que también participarán Juanes, Natalia Lafourcade, Andrea Bocelli, John Fogerty, entre muchos más.

“Estoy muy contento, feliz, ya estuve una vez en un homenaje a Juan Gabriel en los Latin Grammys, pude cantar dos canciones maravillosas: “No tengo dinero” y “Yo no nací para amar” enfrente de él, y para mi ese fue un sueño cumplido”, dijo.

Aseguró que después de cantar, bajó a donde estaba Juan Gabriel con todo su equipo “y me dijo unas palabras muy bonitas, que “Yo no nací para amar” no había sonado tan bonita hasta que la canté yo, me lo dijo delante de todo el mundo y eso fue hermoso”.

Bisbal, quien prepara la gira en España de “Hijos del mar”, su nuevo álbum de estudio, expresó que “ahora vamos a ir a Toluca, desgraciadamente a otro tipo de homenaje, pero vamos con mucha alegría, porque gracias a la tecnología, el próximo 18 de febrero vamos a volver a cantar con Juan Gabriel todos los artistas que vamos a participar”.