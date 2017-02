Trastornos alimenticios rodean a los jóvenes

Por: Roberto Aguilar

Una preocupación que debe mantener a todos los padres de familia alerta es la presencia de los trastornos alimenticios como la Anorexia y la Bulimia, indicó Marina González Flores

La directora del Centro de Salud Alimentario de Navojoa, refirió que es importante que los papás estén atentos ante los comportamientos de sus hijos para prevenir cualquiera de estas situaciones.

“Es muy fácil detectarlo o no quieren comer o comen demasiado y luego corren al baño, deben hacer examen de laboratorios ya que el paciente esta desnutrido”, expresó.

La nutriologa explicó que los trastornos de este tipo provocan ansiedad y suplen una necesidad con otra, ya que el comer les da la dicha y placer y al mismo tiempo sentimientos de culpa.

“Quienes empiezan con esto no suben de peso, ya que al darse un atracón vomitan o usan laxantes para que el metabolismo no absorba los alimentos, empiezan a tener mucha ansiedad”, señaló.

Marina González, dijo que esto se presenta siempre que alguna situación los esté molestando y muchas veces como papás no se dan cuenta.

Como detectarlo a tiempo, explicó que uno de los principales síntomas es la pérdida constante de peso, sangrado en el tubo digestivo y en ocasiones pérdida del conocimiento en forma aparente.

Puntualizó que las mujeres son las más comunes en presentar esta problemática con una frecuencia de por cada 3 mujeres un hombre lo vive.