Residencial Galerías, a la final

Por: Joel Luna

A la tercera fue la vencida, después de batallar durante 4 periodos, Residencial Galerías acabó de nuevo con las ilusiones de un cuadro que durante el rol está acostumbrado a ganar, pero en la Fiesta Grande las cosas no le salen como está acostumbrado y hoy para su mala suerte no fue la excepción. La gente de Rafael Renero llegó sin complejos a su duelo vs los académicos y en un encuentro de ida y vuelta pudo empatar a 5 tantos para enviar a la definición de los tiros de shouts outs , ahí Residencial Galerías definió el primer boleto y ya está instalado a la espera del resultado de la llave entre los equipos Sindicato Maseca Vs DPORTENIS. Los académicos no pudieron resolver esta noche y la ausencia de un estelar (Manuel Murillo) en su plantilla pudo haber sido la diferencia. Esto sin restar mérito al cuadro que avanzó a la Gran Final de esta XV Edición. En los goles se apuntaron: Jesús Arvizu (2), Ariel Obregón, José Luis Márquez y Álvaro Parra. Por los caídos que le dicen adiós a esta versión lo hicieron: Juan Carlos Gutiérrez en gran forma 4 tantos, el restante fue de Rolando Ruedaflores.