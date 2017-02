Reserva ecológica Álamos-Río Cuchujaqui

El tesoro de la Sierra Madre Occidental

(Segunda y ùltima parte)

Como muchos otros géneros relacionados con el género Cereus, tiene grandes flores de color claro, muy perfumadas, en forma de embudo que se abren por la noche y permanecen abiertas al menos 24 horas.

Las especies de Pilosocereus generalmente no son resistentes a las heladas, y deben ser protegidas.

Tanto las flores, como las frutas, tienen el rasgo único de volverse negros cuando están secas.

Si el bosque se despeja alrededor de estas plantas, se queman severamente.

En el mundo botánico también es reconocida como Pilocereusalensis, Cephalocereusalensis, Cereusalensis, Pilosocereusguerreronis, Pilocereusguerreronis y/o Cephalocereusguerreronis.

Clase: Equisetopsida C. Agardh

Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.

Superorden: Caryophyllanae Takht.

Orden: Caryophyllales Juss. Ex Bercht.& J. Presl

Familia: Cactaceae Juss.

Género: Pilosocereus Byles& GD Rowley

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su Comercio está controlado para evitar el uso incompatible con la supervivencia de las especies.

USOS

En la región mesoamericana de México los frutos de esta especie columnar son comestibles.

Los tallos y frutos son utilizados como forraje; con este fin, los pastores cortan ramas y en ocasiones quitan las aréolas con el machete.

También suelen recolectar frutos o sus cáscaras para dárselas directamente al ganado o para preparar ensilados. Es recolectada en poblaciones silvestres.

El doctor Gentry, en su obra “Río Mayo Plants (1942)”, cita esta especie cerca de Álamos, Guirocoba y San Bernardo, así como en Los Tanques, Arroyo de Los Mezcales, Guasaremos y Santísimo.

En Las poblaciones de Tecolotlán y Ajijic, Jalisco, es extraída de su hábitat natural para cultivarla en jardines como ornamental.

GRUPOS ÉTNICOS, COMUNIDADES O POBLADOS QUE LOS UTILIZAN

Poblados: Álamos, Guirocoba y San Bernardo, así como en Los Tanques, Arroyo de Los Mezcales, Guasaremos y Santísimo, localidades de los estados de Jalisco y Sonora

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo con la SEMARNAT y las listas de CITES: La planta, en estas localidades de Sonora, es conocida con el nombre de matagochy.

Las frutas son consumidas por los indígenas de la región.

Hasta la fecha se encuentra bajo ningún régimen de protección.