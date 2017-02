Por: David Vázquez

No cabe duda señores que las buenas noticias están a la orden del día, ya que en la semana pasada se concretaron 2 sensacionales amarres.

Resulta que en la tradicional junta de los miércoles de San Isidro en un abrir y cerrar de ojos se toparon Chuy Millán y Chilo Gómez, quienes de inmediato amarraron a El Texano y El Amarillo en 225 metros, en duelo pactado a jugarse el 30 de abril.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Esa noche el menor de los Rabicanos se quedó esperando al dueño de El Jessie, pero al día siguiente se toparon y en cuestión de segundos concretaron tan ansiada carrera, la cual se jugará el 19 de marzo en 350 metros.

Si amigo lector leyó bien, El Jessie y El Felino correrán 350 metros, donde el Rey del San Isidro buscará repetirle la dosis, mientras que el zaino de los Rabicanos quiere retomar la senda del triunfo.

Estos 2 compromisos darán mucho de qué hablar, pues en cuanto se dieron a conocer lo s amarres, sus respectivos seguidores empezaron a darle su voto de confianza, por lo que se esperan 2 sensacionales competencias.

Otra buena

En otro orden de ideas tenemos que el pasado sábado alrededor de las 5 de la tarde nació La Valentina, una potranca hija de Doña María y Simply Silver Sage, el famoso moro garañón del Rancho El Alacrán.

Según se rumoró Doña María batalló para dar a luz a la potranca, pero la pronta intervención de su médico de cabecera, así como de algunos carrereros, fueron claves para que La Valentina ya esté junto a su madre.

NAKED FISH…El mejor sport bar de la ciudad cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos suhis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Se trata de una bonita potranca, que seguramente será mora y que por cierto se esperan muchas cosas de ella, pues Doña María es hija de Mr. Eye Open y si le agregamos que el moro de Los Vega ha salido muy donador, pues no sería nada raro que la cuadra San Isidro tenga una futura campeona en sus caballerizas.

Caso similar en la cuadra Kay-Tento señores donde La Lencha, una yegua Strawfly Special, parió a una potranca también hija de SSS.

Pero eso no es todo, ya que La Clave Sexta tiene un potrillo hijo del otro semental del Alacrán, mientras que en la cuadra Jordan esta La Ximena, con su cría también hija del SSS. Por lo tanto que bonito sería una cuarteta entre esos ejemplares que nacieron entre enero y febrero del 2017.

Y conociendo a sus cuadras, solo es cuestión que lleguen bien sanitos a los 2 años, para que los veamos hacer sus “pininos” en el sur de Sonora.

Más información

En resultados por rumbos de El Júvani, tenemos que El Turco fue mucha pieza para El Silvano al blanquearlo en 175 metros, sacándole la paleta que le ofrecía y un cuerpo mas de ventaja.

Asimismo tenemos que El Pilareño cobró venganza de El Gacho al clarearlo en las 300 varas, triunfo que le cayó como tanque de oxígeno a Columbo señores, pues tenía rato sin saborear la victoria.

Por su parte El Juanito resultó ser muwcha pieza para La Gata al ganarle con claridad en 220 metros, El Nonis fue muy superior a La Valentina en 200 metros y La Chuparosa dio cuenta con pescuezo de La Diabla en 65 metros.

Riña campal

Por rumbos del Taste El Zancudo de Empalme se registró tremenda riña campal señores, donde la pista fue usada como ring, donde alrededor de 20 aficionados iniciaron con el “toma y daca”.

NATURALÍSSIMO… Ahí encontrará todo lo que busque para tus padecimientos como vitaminas, pomadas, tés, infusiones, energéticos, tratamientos hormonales, antioxidantes, viagras naturales, productos de belleza y muchas cosas más. California 337 ente Galeana y No Reelección.

Según versión de algunos presentes, el pleito inició por una persona que no pagó una apuesta, lo que provocó el enojo del afectado y por consiguiente se originó la riña campal, notándose la falta de seguridad en las instalaciones de El Zancudo.

Esto no debe de pasar en los carriles de la región señores, sobre todo porque este deporte es de caballeros, donde la palabra vale y no es posible que se estén “rajando” a la hora de la verdad.

Próximos eventos

Continuando con el calendario del mes de febrero, tenemos que el 19 hay actividad por rumbos de Tesia, donde se sabe que se jugará la revancha entre La Pimienta y La Mordida.

Además correrá La Urania ante La Canica y El Vaquerito contra El Melón.

Para el 26 de febrero, Carril San Isidro volverá a tener evento donde sobresale el desquite que le concede El Rayito a La Jazmín en 175 metros.

El Cenicero Vs. La Coqueta en 252 metros.

El Cochero Vs. El Necio en 240 metros.

La Chola Vs. La Princesa Pompón en 200 metros.

La Picarita Vs. El Misas en 150 metros.

La Tutuly Vs La Gata en 200 metros.

Hasta mañana.