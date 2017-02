La reunión privada con Alejandro Vásquez

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos muy buen inicio de semana este lunes 13 de febrero. Un día como hoy de 1542 en Londres (Inglaterra) el rey Enrique VIII ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard, y en 1910, en China, la ciudad de Cantón es saqueada por seis mil soldados chinos, instruidos por oficiales extranjeros… Y entrando de lleno con el comentario, se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo una reunión privada entre líderes de organizaciones de los tres sectores y el director en jefe de ASERCA, ALEJANDRO VÁSQUEZ SALIDO, para escuchar a los productores en torno a sus inquietudes de apoyo, pero quienes estuvieron en esa junta, como ABEL CASTRO GRJVALBA y otros más, nos dicen que ésta no fue muy cordial, e incluso hubo mucha molestia de los agricultores del sur de Sonora, ya que VÁSQUEZ SALIDO sólo vino a decir algo que ya se conocía: Anunciar la apertura de las ventanillas para hacer Agricultura Por Contrato. Y de la propuesta de los Ingresos Objetivos para el trigo de Sonora y del noroeste de México no hay nada; de ahí la molestia de dos que tres líderes de organizaciones del sur de Sonora, que ven cómo el Gobierno apoya más a los industriales que a los que siembran la tierra, y como prueba de ello, dijo el mismo ABEL CASTRO, que en un principio se hablaban de 41 dólares de apoyo para las bases de los trigos, con estudios previos de la propia SAGARPA, pero al inconformarse los industriales y al amenazar que no comprarían, prefiriendo importar en lugar de apoyar lo hecho en México, como pregona el Gobierno; ASERCA redujo el estímulo a 38 dólares por tonelada para el trigo cristalino y 34 dólares por tonelada para el cereal panificable, por lo que se cuestionó de quién manda en México: Los industriales o el Gobierno. Como se ve, a las autoridades poco les interesa apoyar al campo o a los que producen la tierra. Por cierto, me llamó mucho la atención una información que da a conocer la Secretaría estatal que encabeza JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA, donde anunciaban junto con el Gobierno del Estado y la SAGARPA federal, millones de pesos que se entregarán para el sector agrícola para los próximos días, pero quienes sabemos de eso, conocemos que no son apoyos nuevos, sino más bien son los rezagos que se tienen desde el 2015 y del 2016, y que les dijo ALEJANDRO VÁSQUEZ SALIDO a los productores que se entregarían para febrero y marzo, por lo que para mí y algunos líderes de organizaciones, es una vergüenza que se anuncien con bombo y platillos subsidios para el campo de Sonora, pero eso no es nada nuevo, sino que son retrasos de dos años, y máxime que este 2017 apenas se acaban de abrir ventanillas para algunos programas federales… Y siguiendo con preocupaciones, se llevó a cabo una importante reunión, donde investigadores del INIFAP, como PEDRO FÉLIX VALENCIA y ELISEO ORTÍZ ENRÍQUEZ, daban a conocer los pronósticos de rendimiento para el cultivo de trigo este año, y los números no son nada buenos para la gente, ya que se pronostica un rendimiento de 5.34 toneladas por hectárea. Ya un servidor había hecho, columnas atrás y en notas publicadas en meses anteriores, un pronóstico de rendimientos dado a conocer por Singenta de 5.5 toneladas por hectárea y hoy los investigadores lo bajan a 5.34 toneladas por hectárea, por lo que la situación es preocupante, y más que nos informan técnicos particulares y líderes de organizaciones, que ya hay más casos de roya de la hoja en el Valle del Yaqui. Incuso hay quienes ya están aplicando de manera preventiva, ya que no se sabe cómo viene esa nueva cepa de chahuixtle; por ello les decimos que estén pendientes de su cultivo y ustedes deciden si aplican el producto de su preferencia o no, o en su caso consulten con las propias autoridades, ya que la enfermedad se detectó hace 15 días en Huatabampo y buenos técnicos particulares la localizaron desde la semana pasada en Villa Juárez, y esta semana cerca del CENEB. Con esto nos despedimos, y agradecemos a lectores por sus buenos comentarios por este espacio e información exclusiva que les llevamos antes que nadie durante el transcurso de la semana. Que tengan excelente y provechosa semana.