Manuel contra el “cristal”

Lucha por recuperar su vida; se rehabilita en Hermosillo

Durante 15 años Manuel perdió poco a poco todo lo que tenía: Familia, amigos, hogar, trabajo, esposa e hija. Cayó en las garras de la droga conocida como “crystal”.

Hoy, a sus 32 años de edad, se encuentra en un centro de rehabilitación de Hermosillo.

A Manuel lo que más le duele es haber perdido a su familia, y eso se suma a los estragos que el “cristal” dejó en su cuerpo, ya que hoy no tiene buena memoria ni capacidad de retención y moralmente se siente afectado por lo que tenía en la vida y que ya perdió.

Al principio, narra Manuel, el “cristal” adelgazó su cuerpo, su conducta se tornó violenta y en contra de su familia, a quienes durante años les robó lo poco material que tenían para poder adquirir la droga y seguir dañándose.

“Yo como el drogadicto que soy, sé que el “cristal” me llevó a la derrota, si no quieren estar en este lugar como yo no se droguen, ahora estoy en un centro de rehabilitación, tengo tres meses aquí tratando de rehacer mi vida y la verdad no es fácil, no pierdan la confianza de los que los rodean, no prueben ninguna droga”, expresó.

Hoy Manuel forma parte de las estadísticas de adictos al “crystal” que, como muchos, la conoció con supuestos amigos cercanos y pensó que no ocasionaría ningún daño a su cuerpo; actualmente dice que probarla es la peor decisión que ha tomado en su vida

Según datos del Consejo Estatal contra las Adicciones, el 90% de los pacientes que ingresan a los centros de tratamiento de desintoxicación de la Secretaría de Salud en Sonora y organizaciones no gubernamentales, recae.

SE UNEN SONORENSES CONTRA EL “CRISTAL”

Debido a la situación que se vive en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano levantó la voz con un llamado a la sociedad para emprender juntos una lucha frontal contra el consumo de la droga conocida como “cristal”.

Presentó la campaña “La Verdad del Cristal” y señaló que su Gobierno no cerrará los ojos frente a una realidad que aqueja a la sociedad y llamó a construir un frente social e institucional para evitar que más las personas caigan en las adicciones.

“Quiero que hagamos conciencia como sociedad, tenemos que entender que en Sonora el”cristal” ya tocó techo, pero no va a echar raíces en mi Estado y para eso los necesito a todos ustedes, todos podemos hacer algo desde el ámbito que a cada quien le corresponde, esta es una lucha que emprendemos hoy contra el ‘cristal’”, señaló durante la presentación de la campaña.

La campaña “La Verdad del Cristal” se difunde a través de medios de comunicación y redes sociales, y contiene testimonios de personas que fueron adictas a esa droga sintética y pudieron sobrellevar y superar la dependencia que les provoca.

En el 2016 se atendieron 4 mil 217 consumidores de”cristal”, actualmente el 60% de los pacientes en los hospitales acuden por problemas con el consumo de dicha droga, son Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales los municipios más afectados

CÓMO DAÑA EL “CRISTAL”

Félix Higuera Romero, comisionado estatal contra las adicciones, expuso que el “cristal” es un veneno que mata, una droga que resulta de la combinación de un estimulante con otras sustancias corrosivas, productos altamente tóxicos que dan a la persona que la consume una experiencia de placer transitorio.

“Es un placer que dura de dos a cuatro horas máximo ocho y después de la euforia viene de inmediato la caída del efecto con: Desinterés, irritabilidad, tristeza, desesperación, cambio en el apetito y en el sueño, cambio en las conductas sexuales exponiéndose a enfermedades de transmisión sexual”, detalló.

Indicó que según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, el 8% de la población sonorense entre los 10 y 18 años consumió “cristal” alguna vez y eso los convierte en potenciales adictos.

Aseveró que además de los efectos cardiovasculares que pueden llevar a un infarto cerebral a los consumidores, así como problemas neurológicos y alucinaciones. El “cristal” es una droga que desencadena problemas emocionales que pueden terminar en suicidio.

Guadalupe Ayala Noriega, coordinador de socorros de Cruz Roja de Hermosillo, explicó que regularmente reciben llamadas de personas pidiendo atención debido a un problema cardiaco pero en realidad se trata de consecuencias por el consumo de “cristal”.

“Es muy triste ver a las familias, nosotros acudimos y damos la atención pero es triste ver sufrir a los familiares, no sólo es el paciente, vemos muchos jóvenes desperdiciando su vida a consecuencia del “cristal”, nos encontramos con jóvenes agresivos que quieren que los tratemos de inmediato, se nos bajan de la ambulancia, ahí tenemos que hacer labor de convencimiento para que se presten para la atención”, mencionó.