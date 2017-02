Disminuirá costo del muro: Trump

NOTIMEX.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que reducirá el costo del muro en la frontera con México, luego que informes del propio Gobierno habrían calculado esta semana que la construcción ascendería a 21 mil 600 millones de dólares.

En mensajes en su cuenta de Twitter, Trump afirmó que el costo del muro disminuirá tan pronto él se involucre en el proyecto, tal como hizo al negociar aviones F-35 con el fabricante Lockheed Martin o el avión presidencial Air Force One.

“Estoy leyendo que el gran muro fronterizo costará más de lo que el Gobierno originalmente pensaba, pero no me he involucrado en el diseño o negociaciones todavía. Cuando lo haga, al igual que con el avión de combate F-35 o el programa Air Force One, el precio disminuirá”, escribió.